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Прем’єр Британії Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Великої Британії, заявив Кір Стармер.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна запроваджує проти держави-агресорки Росії найбільший пакет санкцій за всю історію їхнього застосування.
Про це він написав у соцмережі Х 9 травня.
Очільник британського уряду наголосив, що не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Великої Британії.
«Щоб посилити тиск на (нелегітимного президента РФ Володимира) Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь був запроваджений. Я завжди робитиму все можливе для захисту людей, які працюють. Безпека вдома. Сила за кордоном», — заявив Стармер.
Раніше повідомлялось, що Британія «кине виклик» США: Лондон готує нову допомогу Києву та санкції проти Москви.