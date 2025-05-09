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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Премьер Британии Стармер объявил о крупнейшем пакете санкций против России

Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для национальной безопасности Великобритании, заявил Кир Стармер.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Премьер-министр Британии Кир Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессора России крупнейший пакет санкций за всю историю их применения.

Об этом он написал в соцсети Х 9 мая.

Глава британского правительства подчеркнул, что нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для национальной безопасности Великобритании.

«Чтобы усилить давление на (нелегитимного президента РФ Владимира) Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо был введен. Я всегда буду делать все возможное для защиты работающих людей. Безопасность дома. Сила за границей», — заявил Стармер.

Ранее сообщалось, что Британия «бросит вызов» США: Лондон готовит новую помощь Киеву и санкции против Москвы.

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