- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 509
- Время на прочтение
- 1 мин
Премьер Британии Стармер объявил о крупнейшем пакете санкций против России
Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для национальной безопасности Великобритании, заявил Кир Стармер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна вводит против государства-агрессора России крупнейший пакет санкций за всю историю их применения.
Об этом он написал в соцсети Х 9 мая.
Глава британского правительства подчеркнул, что нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для национальной безопасности Великобритании.
«Чтобы усилить давление на (нелегитимного президента РФ Владимира) Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо был введен. Я всегда буду делать все возможное для защиты работающих людей. Безопасность дома. Сила за границей», — заявил Стармер.
Ранее сообщалось, что Британия «бросит вызов» США: Лондон готовит новую помощь Киеву и санкции против Москвы.