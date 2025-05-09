ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Топлес и в бикини: топ-модель Кэндис Свэйнпоул в объективе украинского фотографа

Девушка снялась в рекламе коллаборации своего бренда со всемирно известной маркой.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — основательница бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C. Недавно он объявил о своем сотрудничестве с брендом Victoria’s Secret. Лицами новой коллаборации стали сама Свэйнпоул и еще одна топ-модель, пуэрториканка Джоан Смоллс.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Локацией для съемок стал пляж на Багамах. Девушки примерили новинки купальников — они позировали в золотых бикини, купальниках с анималистичным принтом и купальниках с крупными цепями.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Автором фото стал украинский фотограф — Юлия Горбаченко.

На одном из фото Кэндис позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Фигура модели выглядит потрясающе.

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

instagram.com/yuliagorbachenko/

Отметим, это не впервые Юлия Горбаченко снимает на камеру мировых звезд. Ранее перед ее объективом позировала Кендалл Дженнер в красном бикини.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie