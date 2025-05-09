Топлес и в бикини: топ-модель Кэндис Свэйнпоул в объективе украинского фотографа

Кэндис Свэйнпоул

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36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — основательница бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C. Недавно он объявил о своем сотрудничестве с брендом Victoria’s Secret. Лицами новой коллаборации стали сама Свэйнпоул и еще одна топ-модель, пуэрториканка Джоан Смоллс.

Локацией для съемок стал пляж на Багамах. Девушки примерили новинки купальников — они позировали в золотых бикини, купальниках с анималистичным принтом и купальниках с крупными цепями.

Автором фото стал украинский фотограф — Юлия Горбаченко.

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На одном из фото Кэндис позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Фигура модели выглядит потрясающе.

Отметим, это не впервые Юлия Горбаченко снимает на камеру мировых звезд. Ранее перед ее объективом позировала Кендалл Дженнер в красном бикини.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press