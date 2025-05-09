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- Шоу-бизнес
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Топлес и в бикини: топ-модель Кэндис Свэйнпоул в объективе украинского фотографа
Девушка снялась в рекламе коллаборации своего бренда со всемирно известной маркой.
36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — основательница бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C. Недавно он объявил о своем сотрудничестве с брендом Victoria’s Secret. Лицами новой коллаборации стали сама Свэйнпоул и еще одна топ-модель, пуэрториканка Джоан Смоллс.
Локацией для съемок стал пляж на Багамах. Девушки примерили новинки купальников — они позировали в золотых бикини, купальниках с анималистичным принтом и купальниках с крупными цепями.
Автором фото стал украинский фотограф — Юлия Горбаченко.
На одном из фото Кэндис позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Фигура модели выглядит потрясающе.
Отметим, это не впервые Юлия Горбаченко снимает на камеру мировых звезд. Ранее перед ее объективом позировала Кендалл Дженнер в красном бикини.