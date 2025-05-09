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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Карпатах 9 мая выпал снег: появилось видео

Туристы могут увидеть Карпаты в необычном весенне-зимнем образе.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Снег в Карпатах 9 мая

Снег в Карпатах 9 мая / © скриншот с видео

Неожиданный снегопад накрыл Карпаты 9 мая. В частности, белый покров зафиксирован в Яремче, Микуличине и на курорте Буковель.

Несмотря на весеннюю пору, температура в горных районах резко снизилась, что и повлекло за собой осадки в виде снега, пишет Правда.

Синоптики объясняют это вторжением холодного атмосферного фронта, принесшего похолодание на запад Украины.

Тем временем туристы могут увидеть Карпаты в необычном весенне-зимнем образе.

Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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