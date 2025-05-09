В Карпатах 9 мая выпал снег: появилось видео

Снег в Карпатах 9 мая / © скриншот с видео

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Неожиданный снегопад накрыл Карпаты 9 мая. В частности, белый покров зафиксирован в Яремче, Микуличине и на курорте Буковель.

Несмотря на весеннюю пору, температура в горных районах резко снизилась, что и повлекло за собой осадки в виде снега, пишет Правда .

Синоптики объясняют это вторжением холодного атмосферного фронта, принесшего похолодание на запад Украины.

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Тем временем туристы могут увидеть Карпаты в необычном весенне-зимнем образе.

Дата публикации 11:21, 09.05.25 Количество просмотров 4 В Карпатах 9 мая выпал снег

Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.