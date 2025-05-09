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В Карпатах 9 мая выпал снег: появилось видео
Туристы могут увидеть Карпаты в необычном весенне-зимнем образе.
Неожиданный снегопад накрыл Карпаты 9 мая. В частности, белый покров зафиксирован в Яремче, Микуличине и на курорте Буковель.
Несмотря на весеннюю пору, температура в горных районах резко снизилась, что и повлекло за собой осадки в виде снега, пишет Правда.
Синоптики объясняют это вторжением холодного атмосферного фронта, принесшего похолодание на запад Украины.
Тем временем туристы могут увидеть Карпаты в необычном весенне-зимнем образе.
Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.