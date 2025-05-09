Погода летом 2025 года: будет ли аномальная жара в Украине

Пик жары в Украине ожидается в июле / © Associated Press

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В этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август — очень теплыми.

Об этом в комментарии «Телеграфу» сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

«Существует примерно 70–75% вероятности, что лето будет аномально теплым — температура будет превышать средние многолетние показатели на 1–1,5 °C. Но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладнее, зато июль и август очень теплыми», — отметил он.

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По словам синоптика, по статистике самым жарким обычно является период с 15 июля по 15 августа. Именно в это время фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

В этом году есть шанс, что дождей будет больше, и грозы станут активнее, чем в прошлом. Но, говорит Игорь Кибальчич, более активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений — града и смерчей, которые в Украине уже не редкость.

Ранее метеоролог предупредил, что уже летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.