Жара может влиять на биологический возраст человека — ученые

Люди, живущие в регионах с частыми экстремальными температурами, стареют быстрее, чем живущие в более прохладном климате.

Об этом сообщило SciTechDaily.

Исследование Школы геронтологии Университета штата Калифорния показало, что экстремальные условия жары могут ускорять биологическое старение на 14 месяцев у пожилых людей. Ученые проанализировали данные более 3600 участников исследования, изучая изменения эпигенетических маркеров по образцам крови.

Высокие температуры, особенно в таких городах, как Феникс штата Аризона, могут вызывать изменения на клеточном уровне, сказывающиеся на скорости старения организма.

"Даже после контроля за несколькими факторами мы обнаружили эту связь. Просто потому, что вы живете в регионе с большим количеством жарких дней, вы стареете биологически быстрее", — отметили исследователи.

Биологическое старение, которое измеряется через молекулярные и клеточные функции организма, а не по хронологическому возрасту, можно оценить с помощью эпигенетических часов. Этот инструмент анализирует модели метилирования ДНК, что позволяет изучать изменения на молекулярном уровне. Новое исследование использовало данные о температуре, полученные от Национальной метеорологической службы, и изучало влияние экстремальной жары на биологический возраст.

Результаты показали, что высокие температуры могут ускорить процесс старения, причем некоторые изменения накапливаются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Особенно уязвимы пожилые люди из-за сниженной способности регулировать температуру тела. Влажность, вместе с температурой, существенно повышает риски для здоровья.

Ученые отмечают, что городское планирование должно учитывать влияние жары на здоровье, в частности путем увеличения зеленых насаждений.

"Если везде становится теплее, а население стареет, то нам нужно гораздо разумнее подходить к стратегиям смягчения последствий изменения климата", — заявила руководитель исследования.

Напомним, неизвестная болезнь убила более 50 человек на северо-западе Конго.

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