Спека може впливати на біологічний вік людини – вчені

Особливо вразливими є люди похилого віку.

Люди, які живуть у регіонах із частими екстремальними температурами, старіють швидше, ніж ті, хто мешкає у прохолоднішому кліматі.

Про це повідомило SciTechDaily.

Дослідження Школи геронтології Університету штату Каліфорнія показало, що екстремальні умови спеки можуть прискорювати біологічне старіння на 14 місяців у людей похилого віку. Вчені проаналізували дані понад 3600 учасників дослідження, вивчаючи зміни епігенетичних маркерів за зразками крові.

Високі температури, особливо в таких містах, як Фенікс штату Арізона, можуть спричиняти зміни на клітинному рівні, що позначаються на швидкості старіння організму.

"Навіть після контролю за кількома факторами ми виявили цей зв'язок. Просто тому, що ви живете в регіоні з більшою кількістю спекотних днів, ви старієте біологічно швидше", — зазначили дослідники.

Біологічне старіння, яке вимірюється через молекулярні та клітинні функції організму, а не за хронологічним віком, можна оцінити за допомогою епігенетичного годинника. Цей інструмент аналізує моделі метилювання ДНК, що дає змогу вивчати зміни на молекулярному рівні. Нове дослідження використовувало дані про температуру, отримані від Національної метеорологічної служби, та вивчало вплив екстремальної спеки на біологічний вік.

Результати показали, що високі температури можуть прискорити процес старіння, причому деякі зміни накопичуються як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Особливо вразливими є люди похилого віку через знижену здатність регулювати температуру тіла. Вологість, разом із температурою, суттєво підвищує ризики для здоров'я.

Науковці відзначають, що міське планування має враховувати вплив спеки на здоров'я, зокрема шляхом збільшення зелених насаджень.

"Якщо скрізь стає тепліше, а населення старіє, то нам потрібно набагато розумніше підходити до стратегій пом'якшення наслідків зміни клімату", — заявила керівниця дослідження.

Нагадаємо, невідома хвороба вбила понад 50 людей на північному заході Конго.

Читайте також: