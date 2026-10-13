До Європи повертається "літо": де температура сягне +33° і чи зачепить спека Україну

Прогноз погоди / © ТСН

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У Південній Європі від 13 до 17 жовтня очікують пізню хвилю спеки: в Іспанії та Португалії повітря може прогрітися до +33 градусів. В Україні натомість збережеться прохолодна осіння погода з дощами, а в західних областях уночі можливі заморозки.

Про це повідомив польський метеоролог Роберт Зелінський.

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Де в Європі буде спека до +33 градусів

Найінтенсивніше потепління прогнозують на Піренейському півострові. Від 13 до 17 жовтня на півдні та південному сході Португалії, а також у центральній, південній і південно-західній Іспанії температура в затінку може сягати 30–33 градусів.

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«На повному сонці, біля землі або особливо у забудованих районах буде ще спекотніше», — зазначає Зелінський.

За розрахунками синоптиків, у цих регіонах температура може бути на 6–13 градусів вищою за кліматичну норму для середини жовтня. Причиною стане антициклон, який сформує так званий купол тепла. За таких умов повітря прогрівається, хмарність та опади зменшуються, тому спекотна погода може протриматися кілька днів.

12 жовтня найвищі температури фіксували в Іспанії та її середземноморських районах: у Мурсії було +30,3 градуса, а в Хативі — +30,1 градуса.

Якою буде погода в Україні до 17 жовтня

В Україні повернення літнього тепла не прогнозують. За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 13 жовтня, у більшості областей очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. В західних регіонах уночі на поверхні ґрунту можливі заморозки до −3 градусів.

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«У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі, досить прохолодно вночі», — повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, удень найпрохолодніше буде на заході країни — температура становитиме близько +9…+14 градусів. В інших областях повітря прогріється до +12…+17 градусів, а на сході та південному сході — до +18…+23.

В Укргідрометцентрі також прогнозують, що прохолодна погода збережеться щонайменше до 17 жовтня. У західних областях удень очікують +9…+13 градусів, в інших регіонах — переважно +13…+15 градусів. Найвищою температура буде на півдні та сході, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +18 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що циклон «Габріела» витіснить з України бабине літо. Через це в західних областях прогнозували перші заморозки, тоді як на сході та південному сході температура ще могла сягати +23 градусів.

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