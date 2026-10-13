Довідка з минулого: який один документ може суттєво підвищити пенсію українців

Пенсія

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Тисячі українських пенсіонерів щомісяця недоотримують солідні суми від держави, навіть не здогадуючись про це. Причина криється у звичайній паперовій довідці, про яку більшість давно забула, хоча саме вона може суттєво підвищити розмір виплат.

Яка довідка може суттєво збільшити пенсію

Розмір майбутньої чи вже призначеної пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років, але й від офіційного заробітку. Якщо до 1 липня 2000 року ви отримували високу зарплату, ці дані можна додатково подати до Пенсійного фонду за 60 місяців поспіль. Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Експертка з пенсійних питань Тетяна Ходіневич пояснює, що ПФУ автоматично бере до уваги доходи лише після 2000 року. Проте для багатьох громадян старі дані виявляються набагато вигіднішими, особливо якщо в останні роки офіційний заробіток був мінімальним.

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Кому найвигідніше шукати архівні документи

Довідку про доходи видає підприємство, де ви працювали, або його правонаступник чи архів. Цей крок варто зробити тим, хто до літа 2000 року мав значно вищу зарплату, працював за сумісництвом на кількох роботах або має менше п’яти років страхового стажу після цієї дати.

Якщо з додаванням старих заробітків ваш індивідуальний коефіцієнт зросте, пенсію перерахують у бік збільшення. Якщо ж ні — залишать поточний, більш вигідний варіант.

Головне, що усі суми в довідці мають підтверджуватися первинними документами підприємства.

Пенсія в Україні — останні новини

Раніше народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Борзова пояснила, чи підвищать пенсії 2027 року.

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Нагадаємо, в Україні вже наступного року частині пенсіонерів можуть урізати виплати. Йдеться про так звані спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

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