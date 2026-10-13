Працівник ТЦК штовхнув пенсіонерку в Харкові: поліція відкрила кримінальне провадження

Працівник ТЦК штовхнув пенсіонерку в Харкові / © ТСН

Реклама

У Харкові поліція розслідує обставини травмування 73-річної жінки під час мобілізаційних заходів. За попередніми даними, чоловік у військовій формі штовхнув пенсіонерку, через що вона впала та зазнала тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Реклама

Мобілізація в Харкові: як стався конфлікт, який розслідує поліція

За даними правоохоронців, вранці 8 жовтня жінка через камеру відеоспостереження, встановлену у власному будинку, побачила чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Після цього вона вийшла на вулицю, щоб втрутитися в ситуацію.

Реклама

«Під час інциденту один із чоловіків штовхнув жінку, внаслідок чого вона впала та зазнала тілесних ушкоджень. Потерпілу доставили до медичного закладу», — повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який, за попередніми даними, штовхнув жінку. Інших подробиць про нього наразі не повідомляють.

За фактом інциденту слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження.

Яке покарання передбачає стаття

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Реклама

Санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на такий самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Харкові працівник ТЦК відштовхнув 73-річну пенсіонерку під час мобілізаційних заходів. Жінка впала та, за даними місцевих пабліків, зламала ключицю. Після цього її доправили до лікарні.

У Харківському обласному ТЦК та СП заявили, що конфлікт почався після агресивних дій одного з учасників події, а військовослужбовець, за їхньою версією, відштовхнув жінку, захищаючись.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів