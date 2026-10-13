Работник ТЦК толкнул пенсионерку в Харькове: полиция открыла уголовное производство

Работник ТЦК толкнул пенсионерку в Харькове / © ТСН

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В Харькове полиция расследует обстоятельства травмирования 73-летней женщины в ходе мобилизационных мероприятий. По предварительным данным, мужчина в военной форме толкнул пенсионерку, из-за чего она упала и получила телесные повреждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

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Мобилизация в Харькове: как произошел конфликт, расследуемый полицией

По данным правоохранителей, утром 8 октября женщина через камеру видеонаблюдения, установленную в собственном доме, увидела мужчин в военной форме, проводивших мобилизационные мероприятия. После этого она вышла на улицу, чтобы вмешаться в ситуацию.

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«Во время инцидента один из мужчин толкнул женщину, в результате чего она упала и получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Правоохранители установили личность мужчину, который, по предварительным данным, толкнул женщину. Другие подробности о нем пока не сообщаются.

По факту инцидента следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство.

Какое наказание предусматривает статья

Производство приступили по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести.

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Санкция настоящей статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове работник ТЦК оттолкнул 73-летнюю пенсионерку во время мобилизационных мероприятий. Женщина упала и, по данным местных пабликов, сломала ключицу. После этого ее доставили в больницу.

В Харьковском областном ТЦК и СП заявили, что конфликт начался после агрессивных действий одного из участников происшествия, а военнослужащий, по их версии, оттолкнул женщину, защищаясь.

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