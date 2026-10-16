Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 16 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Реактивный БпЛА на юге Ровенской области, курс на Дубно.

Луцк: реактивный БпЛА в направлении города.

Реактивный БпЛА из Киевщины (Тетиев) — в Винницкой области.

Реактивный БпЛА в Киевской области, курс н.п.Димер.

ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о большом количестве БПЛА в Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Харьковщине и Полтавщине.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.

Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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