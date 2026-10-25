Переведення годинників: як дізнатись точний час в Україні

Українці перевели стрілки годинників на годину назад / © pexels.com

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У ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад.

Хоча більшість сучасних гаджетів виконують цю функцію автоматично, у деяких користувачів можуть виникнути труднощі з налаштуванням часу на механічних годинниках або старих пристроях.

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Щоб дізнатися точний час в Україні, можна використовувати декілька зручних методів. Перш за все, Інтернет є надійним джерелом. Вебсайти та застосунки пропонують оновлену інформацію про час у всіх регіонах країни.

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Якщо телефонний номер обслуговується українським мобільним оператором, можна відправити USSD-запит, набравши на телефоні комбінацію *160# і натиснувши кнопку виклику. Після цього ви отримаєте SMS з інформацією про час, дату та день тижня.

Якщо раптом у вас все ще є стаціонарний телефон, він також допоможе дізнатися точний час. Для цього потрібно зателефонувати на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Довідка:

Запровадження літнього та зимового часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимовий час). Це роблять відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.

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Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

У Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт.

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