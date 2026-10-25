ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
242
Время на прочтение
2 мин

Перевод часов: как узнать точное время в Украине

Чтобы узнать точное время в Украине можно использовать несколько удобных методов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Украинцы перевели стрелки часов в час назад

Украинцы перевели стрелки часов в час назад / © pexels.com

В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Хотя большинство современных гаджетов выполняют эту функцию автоматически, у некоторых пользователей могут возникнуть трудности с настройкой времени на механических часах или старых устройствах.

Чтобы узнать точное время в Украине можно использовать несколько удобных методов. Прежде всего, Интернет является надежным источником. Вебсайты и приложения предлагают обновленную информацию о времени во всех регионах страны.

Если телефонный номер обслуживается украинским мобильным оператором, можно отправить USSD-запрос, набрав комбинацию *160# и нажав кнопку вызова. После этого вы получите SMS с информацией о времени, дате и дне недели.

Если вдруг у вас по-прежнему есть стационарный телефон, он также поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить по телефону 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Справка:

Введение летнего и зимнего времени является общепринятой международной практикой. В частности, в ЕС часы также переводят в конце марта и конце октября (зимнее время). Это делают в соответствии с биологическим временем и экономией электроэнергии.

Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.

В Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie