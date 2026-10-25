Перевод часов: как узнать точное время в Украине

Украинцы перевели стрелки часов в час назад / © pexels.com

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В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Хотя большинство современных гаджетов выполняют эту функцию автоматически, у некоторых пользователей могут возникнуть трудности с настройкой времени на механических часах или старых устройствах.

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Чтобы узнать точное время в Украине можно использовать несколько удобных методов. Прежде всего, Интернет является надежным источником. Вебсайты и приложения предлагают обновленную информацию о времени во всех регионах страны.

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Если телефонный номер обслуживается украинским мобильным оператором, можно отправить USSD-запрос, набрав комбинацию *160# и нажав кнопку вызова. После этого вы получите SMS с информацией о времени, дате и дне недели.

Если вдруг у вас по-прежнему есть стационарный телефон, он также поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить по телефону 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Справка:

Введение летнего и зимнего времени является общепринятой международной практикой. В частности, в ЕС часы также переводят в конце марта и конце октября (зимнее время). Это делают в соответствии с биологическим временем и экономией электроэнергии.

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Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.

В Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект.

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