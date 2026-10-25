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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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556
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Росія вдарила по великому обласному центру — перші деталі

Унаслідок ударів РФ по Дніпру загиблих і поранених немає. На місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальники

Рятувальники / © Associated Press

Російські війська вранці 25 жовтня знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.

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