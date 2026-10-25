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Росія вдарила по великому обласному центру — перші деталі
Унаслідок ударів РФ по Дніпру загиблих і поранених немає. На місці працюють екстрені служби.
Російські війська вранці 25 жовтня знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.
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