Осінь / © pexels.com

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У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла та суха погода. Майже по всій країні стовпчики термометрів піднімуться до +18…+24 градусів. Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу та суху погоду в Україні 7 жовтня. За словами Діденко, температура повітря впродовж дня становитиме до +20…+24 градусів тепла.

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У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях буде дещо свіжіше — там очікується від +17 до +19 градусів тепла.

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«7 жовтня в Україні дощі малоймовірні, хіба що на заході, у центрі та у південній частині збільшиться хмарність, проте повсюди все одно переважатиме суха повітряна маса», — прогнозує синоптикиня.

У Києві 7 жовтня опадів не передбачається, а повітря прогріється до +20 градусів тепла.

Як зазначає Діденко, така сприятлива погода буде в Україні до 9 жовтня, адже тоді холодний атмосферний фронт зумовить у західних, північних та частково центральних областях дощі та зниження температури повітря.

«У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, буде багато сонця, але температура повітря передбачається невисокою, вдень 12 16 ° тепла, лише на півдні та на південному сході +18 +24 °. Із найближчої синоптичної перспективи: 7-ме та 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу», — прогнозує синоптикиня.

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За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, у період з 6 по 8 жовтня південні вітри від атлантичного циклону принесуть у регіон останнє цього року 20-градусне тепло: вночі очікується +6…+11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла без опадів. Як зазначає синоптик, від п’ятниці, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі та вітер, а на вихідних похолодає до +3…+8 градусів тепла уночі й буде до +10…+15 градусів тепла удень.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 7 жовтня по країні переважатиме мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в нічні години становитиме +5…+10 градусів тепла, а в денні години +18…+23 градуси тепла. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 7 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 7 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 7 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Синоптики попереджають про погіршення видимості в тумані 500 — 1000 метрів.

Вітер дутиме південно-східний з переходом на південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, в горах місцями на поверхні ґрунту та в повітрі очікується заморозок 0. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від +19 до +24 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 7 жовтня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +5 до +10 градусів тепла;

вдень від +18 до +23 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень від +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 7 жовтня очікується мінлива хмарність, опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується від +8 до +13 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.

На автошляхах області вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 7 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19….+21 градуса тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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