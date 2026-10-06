На українців чекають останні теплі дні: Діденко попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні / © pexels.com

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У середу, 7 жовтня, в Україні очікується по-осінньому тепла й переважно суха погода. В більшості областей температура вдень підніметься до +20…+24 °C, однак уже наприкінці тижня ситуація зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні

Найпрохолодніше 7 жовтня буде в Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях — там прогнозують +17…+19 °C.

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Опади в середу малоймовірні. На заході, в центральних і південних областях хмарність може збільшитися, проте загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

Тепла й комфортна погода збережеться і 8 жовтня. Натомість уже 9 жовтня до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі до західних, північних і частини центральних областей, а температура повітря почне знижуватися.

У суботу опади знову переважно припиняться, очікується багато сонця, однак стане значно прохолодніше. Вдень прогнозують +12…+16 °C, лише на півдні та південному сході буде тепліше — від +18 до +24 °C.

«З найближчої синоптичної перспективи: 7 і 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе до України дощі та холоднечу», — зазначила синоптикиня.

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Погода в Києві

У Києві 7 жовтня також буде без дощу. Вдень температура становитиме близько +20 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що зима 2026/2027 може виявитися теплішою за норму, але є нюанс.

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