- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 495
- Час на прочитання
- 1 хв
На українців чекають останні теплі дні: Діденко попередила про різку зміну погоди
Найближчими днями на українців чекають сонце, майже відсутні опади та до +24 °C. Проте теплий перепочинок буде коротким — невдовзі до країни прийде холодний фронт.
У середу, 7 жовтня, в Україні очікується по-осінньому тепла й переважно суха погода. В більшості областей температура вдень підніметься до +20…+24 °C, однак уже наприкінці тижня ситуація зміниться.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
Найпрохолодніше 7 жовтня буде в Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях — там прогнозують +17…+19 °C.
Опади в середу малоймовірні. На заході, в центральних і південних областях хмарність може збільшитися, проте загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.
Тепла й комфортна погода збережеться і 8 жовтня. Натомість уже 9 жовтня до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі до західних, північних і частини центральних областей, а температура повітря почне знижуватися.
У суботу опади знову переважно припиняться, очікується багато сонця, однак стане значно прохолодніше. Вдень прогнозують +12…+16 °C, лише на півдні та південному сході буде тепліше — від +18 до +24 °C.
«З найближчої синоптичної перспективи: 7 і 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе до України дощі та холоднечу», — зазначила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 7 жовтня також буде без дощу. Вдень температура становитиме близько +20 °C.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що зима 2026/2027 може виявитися теплішою за норму, але є нюанс.