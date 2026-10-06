Королева Матильда в ефектній сукні з бантом відвідала прийом для спортсменів у палаці

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Там сьогодні відбулася зустріч із бельгійськими спортсменами, які відзначилися за останні два роки.

53-річна королева Матильда обрала для цього прийому ефектну червону сукню довжини міді з бантом на грудях і рукавами три чверті, в тон якій підібрала сережки-висячки такого самого кольору, в руках тримала маленьку бежеву сумку на короткій ручці і їй до тону підібрала бежеві туфлі-човники.

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Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп одягнув темно-синій костюм, який чудово гармоніював із білою сорочкою та строкатою краваткою.

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Нагадаємо, нещодавно королева Матильда та король Філіп відвідували місто Льєж, де побували в некомерційній організації Le Bercail — центру стаціонарного та амбулаторного обслуговування дорослих із порушеннями інтелектуального розвитку. Там Її Величність з'явилася в цікавій строкатій сукні.

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