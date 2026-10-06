ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман показала 15-річну доньку-красуню на Тижні моди в Парижі

Ніколь Кідман та її молодша донька Фейт Маргарет продемонстрували стильні образи на Тижні моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ніколь Кідман з донькою Фейт

Ніколь Кідман з донькою Фейт / © Getty Images

Голлівудська суперзірка та її 15-річна донька з’явилися разом на показі Chanel під час якого бренд презентував колекцію на сезон весна-літо 2027. 59-річна Кідман одягнула сіру двобортну сукню-жакет, доповнивши її чорними колготками, туфлями-човниками та бордовим клатчем.

Світле волосся акторки було укладене в гладку об’ємну зачіску, а довгий чубчик майже повністю прикривав очі.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

15-річна Фейт обрала чорний кардиган із логотипом Chanel, оздоблений чорною окантовкою та золотими ґудзиками, який поєднала з джинсами та чорно-білими туфлями на ремінцях.

Донька Ніколь Кідман Фейт / © Getty Images

Донька Ніколь Кідман Фейт / © Getty Images

Підлітка доповнила образ невеликою сумкою, легким макіяжем і укладанням.

Ніколь Кідман з донькою Фейт / © Getty Images

Ніколь Кідман з донькою Фейт / © Getty Images

Кідман має двох доньок — Фейт та 18-річну Сандей — від колишнього чоловіка Кіта Урбана. Сандей не пішла стопами мами, але теж дотична до світу шоубізнесу і стала моделлю, дівчина активно приймає участь у модних показах, зокрема виходила на подіум під час шоу Valentino.

Сандей Роуз Кідман-Урбан на показі мод йде подіумом / © Getty Images

Сандей Роуз Кідман-Урбан на показі мод йде подіумом / © Getty Images

Минулого року Кідман також відвідала показ Chanel під час Тижня моди в Парижі. Це була її перша публічна поява після новин про розрив із Урбаном. Тоді зірка прийшла разом із доньками Сандей і Фейт, які підтримали таким чином маму публічно.

Ніколь Кідман з доньками минулого року / © Associated Press

Ніколь Кідман з доньками минулого року / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie