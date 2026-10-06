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- Шоу-бізнес
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Ніколь Кідман показала 15-річну доньку-красуню на Тижні моди в Парижі
Ніколь Кідман та її молодша донька Фейт Маргарет продемонстрували стильні образи на Тижні моди в Парижі.
Голлівудська суперзірка та її 15-річна донька з’явилися разом на показі Chanel під час якого бренд презентував колекцію на сезон весна-літо 2027. 59-річна Кідман одягнула сіру двобортну сукню-жакет, доповнивши її чорними колготками, туфлями-човниками та бордовим клатчем.
Світле волосся акторки було укладене в гладку об’ємну зачіску, а довгий чубчик майже повністю прикривав очі.
15-річна Фейт обрала чорний кардиган із логотипом Chanel, оздоблений чорною окантовкою та золотими ґудзиками, який поєднала з джинсами та чорно-білими туфлями на ремінцях.
Підлітка доповнила образ невеликою сумкою, легким макіяжем і укладанням.
Кідман має двох доньок — Фейт та 18-річну Сандей — від колишнього чоловіка Кіта Урбана. Сандей не пішла стопами мами, але теж дотична до світу шоубізнесу і стала моделлю, дівчина активно приймає участь у модних показах, зокрема виходила на подіум під час шоу Valentino.
Минулого року Кідман також відвідала показ Chanel під час Тижня моди в Парижі. Це була її перша публічна поява після новин про розрив із Урбаном. Тоді зірка прийшла разом із доньками Сандей і Фейт, які підтримали таким чином маму публічно.