Джессіка Біл наростила волосся до пояса і з’явилася на прем’єрі в Нью-Йорку

Джессіка Біл / © Associated Press

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44-річна акторка, номінантка на премії «Золотий глобус» та «Еммі» — Джессіка Біл — з’явилася на прем’єрі фільму «Matchbox: The Movie» у Нью-Йорку, здивувавши своїм новим образом. Акторка, яка раніше носила стрижку «каре», продемонструвала дуже довге волосся, яке тепер сягає майже до пояса.

Для червоної доріжки Біл обрала ефектний чорний ансамбль. Основою образу став чорний двобортний жакет, який вона одягла на голе тіло. Акторка поєднала його з прозорими брюками з білими тонкими лампасами.

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Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка доповнила свій образ чорними туфлями на високих підборах та великими сережками з прозорими камінцями. Її довге нарощене волосся було розпущене й укладене м’якими хвилями.

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Джессіка Біл / © Associated Press

Біл відвідала прем’єру в рамках промокампанії свого нового фільму. У стрічці, натхненній популярною серією іграшок Matchbox, акторка зіграла одну з головних ролей.

Нагадаємо, раніше Джессіка Біл показала романтичний відпочинок із чоловіком Джастіном Тімберлейком.

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