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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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234
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Христина Соловій похизувалася красунею-мамою та показала їхню сімейну ідилію

Співачка поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала жінку, яка прищепила їй любов до музики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Христина Соловій

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій замилувала осінніми фото з мамою Олександрою Стефанівною та показала, як проводить теплі дні у рідному домі.

Артистка вирішила на кілька днів сповільнитися. Христина насолоджується останнім теплом осені далеко від сцени. Вона купалася в озері та пила лавандовий чай. Також співачка милувалася лелекою, який досі не полетів у теплі краї. Не обійшлося без останньої малини з саду. А ще Соловій показала яскраві осінні жоржини.

«Купалась в осінньому озері,
лавандовий чай зігрів,
лелека не відлетів,
зібрала останні малини,
відцвіли мамині жоржини», — віршовано підписала фото Христина.

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Та найбільше уваги привернули не пейзажі, а сімейні кадри. Соловій показала свою маму Олександру Стефанівну, з якою вони разом позували та ніжилися на сонці. На іншому фото рідні опинилися серед гарбузів, додавши стрічці співачки справжнього осіннього настрою.

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

До слова, любов до музики Христина успадкувала саме від родини. Її мама працює викладачкою хору у Дрогобицькій музичній школі, тож музичне середовище було невіддільною частиною дитинства співачки.

На сторінці Соловій знайшлося місце і для ще одного сімейного кадру — вона показала своїх батьків разом.

Мама й тато Христини Соловій / © instagram.com/soloviyka

Мама й тато Христини Соловій / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій розсекретила таємного бойфренда та зізналася, скільки вони разом.

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