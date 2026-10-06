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- Гламур
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Христина Соловій похизувалася красунею-мамою та показала їхню сімейну ідилію
Співачка поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала жінку, яка прищепила їй любов до музики.
Українська співачка Христина Соловій замилувала осінніми фото з мамою Олександрою Стефанівною та показала, як проводить теплі дні у рідному домі.
Артистка вирішила на кілька днів сповільнитися. Христина насолоджується останнім теплом осені далеко від сцени. Вона купалася в озері та пила лавандовий чай. Також співачка милувалася лелекою, який досі не полетів у теплі краї. Не обійшлося без останньої малини з саду. А ще Соловій показала яскраві осінні жоржини.
«Купалась в осінньому озері,
лавандовий чай зігрів,
лелека не відлетів,
зібрала останні малини,
відцвіли мамині жоржини», — віршовано підписала фото Христина.
Та найбільше уваги привернули не пейзажі, а сімейні кадри. Соловій показала свою маму Олександру Стефанівну, з якою вони разом позували та ніжилися на сонці. На іншому фото рідні опинилися серед гарбузів, додавши стрічці співачки справжнього осіннього настрою.
До слова, любов до музики Христина успадкувала саме від родини. Її мама працює викладачкою хору у Дрогобицькій музичній школі, тож музичне середовище було невіддільною частиною дитинства співачки.
На сторінці Соловій знайшлося місце і для ще одного сімейного кадру — вона показала своїх батьків разом.
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій розсекретила таємного бойфренда та зізналася, скільки вони разом.