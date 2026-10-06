РФ розжене реактивні дрони до небезпечних 900 км/год: чим їх збиватиме Україна

Реактивні дрони РФ

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У Повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує, до 800-900 км на годину.

Про це повідомив заступник командувача ПС Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії та підтвердив у Telegram-каналі очільник ТСК нардеп Олексій Гончаренко

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«Ми прогнозуємо (збільшення швидкості до 800-900 км/год)», — зазначив Черевашенко.

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Водночас наразі таких швидкостей ще не фіксувалося. Швидкість реактивних дронів, які використовують росіяни, зараз становить до 600 км/год.

Заступник Кривоножка зазначив, що Росія з липня суттєво наростила використання реактивних дронів, зараз це приблизно 40% від усіх застосовуваних БпЛА. Загалом же в Повітряних силах прогнозують, що цей відсоток зросте до 80%.

Стосовно протидії реактивним безпілотникам ворога Черевашенко зазначив, що ведеться активна робота з виробниками реактивних БпЛА-перехоплювачів: з Повітряними силами зараз комунікують 20 компаній-виробників. 14 компаній вже роблять тестові польоти. Із них 6 компаній мають певні результати по знищенню реактивних дронів, три компанії мають результати, які Повітряні сили вважають перспективними.

На запитання, коли очікувати постачання в необхідних масштабах перехоплювачів реактивних дронів, Черевашенко відповів «Не раніше кінця листопада».

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Зазначимо, що полковника Олександра Дмуховського призначили командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття — тобто малої ППО. Заступник командувача ПС Юрій Черевашенко курує напрямок малої ППО у Повітряних силах.

Раніше аналітики ISW повідомили про те, що Росія почала запускати по Україні модернізовані, ще більш небезпечні дрони, і під прицілом тепер не лише мости. Окупанти модифікували безпілотники «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику перед зимовою кампанією ударів.

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