ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

РФ розжене реактивні дрони до небезпечних 900 км/год: чим їх збиватиме Україна

У Повітряних силах попереджають про зростання швидкості ворожих реактивних БпЛА до 800–900 км/год і готують українські дроны-перехоплювачі, які можуть масово зайти у війська вже наприкінці листопада.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Реактивні дрони РФ

Реактивні дрони РФ

У Повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує, до 800-900 км на годину.

Про це повідомив заступник командувача ПС Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії та підтвердив у Telegram-каналі очільник ТСК нардеп Олексій Гончаренко

«Ми прогнозуємо (збільшення швидкості до 800-900 км/год)», — зазначив Черевашенко.

Водночас наразі таких швидкостей ще не фіксувалося. Швидкість реактивних дронів, які використовують росіяни, зараз становить до 600 км/год.

Заступник Кривоножка зазначив, що Росія з липня суттєво наростила використання реактивних дронів, зараз це приблизно 40% від усіх застосовуваних БпЛА. Загалом же в Повітряних силах прогнозують, що цей відсоток зросте до 80%.

Стосовно протидії реактивним безпілотникам ворога Черевашенко зазначив, що ведеться активна робота з виробниками реактивних БпЛА-перехоплювачів: з Повітряними силами зараз комунікують 20 компаній-виробників. 14 компаній вже роблять тестові польоти. Із них 6 компаній мають певні результати по знищенню реактивних дронів, три компанії мають результати, які Повітряні сили вважають перспективними.

На запитання, коли очікувати постачання в необхідних масштабах перехоплювачів реактивних дронів, Черевашенко відповів «Не раніше кінця листопада».

Зазначимо, що полковника Олександра Дмуховського призначили командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття — тобто малої ППО. Заступник командувача ПС Юрій Черевашенко курує напрямок малої ППО у Повітряних силах.

Раніше аналітики ISW повідомили про те, що Росія почала запускати по Україні модернізовані, ще більш небезпечні дрони, і під прицілом тепер не лише мости. Окупанти модифікували безпілотники «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику перед зимовою кампанією ударів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie