"Пророк смерті" передбачив нову "пандемію" за дні до загибелі лаборантки в РФ від чуми

Чума в Росії / © ТСН

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За кілька днів до смерті молодої лаборантки в Росії від ймовірної легеневої чуми «самопроголошений пророк смерті» Крейг Гамільтон-Паркер попередив про загрозу нової бактеріальної пандемії. За його словами, ця пандемія може вражати легені.

Про це пише Daily Mail.

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На тлі повідомлень про ймовірний випадок чуми в Росії знову згадали про заяву британця Гамільтона-Паркера щодо «майбутньої пандемії». Самопроголошений екстрасенс, якого називають «Пророком смерті», раніше привертав увагу ЗМІ заявами про те, що нібито передбачив пандемію COVID-19 і смерть королеви Єлизавети.

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24 вересня Гамільтон-Паркер розповів своїм підписникам про можливу майбутню пандемію бактеріального захворювання, яке, за його словами, вражатиме грудну клітку. За словами британця, це попередження він отримав після несподіваного візиту до його будинку двох тибетських ченців.

Самопроголошений екстрсенс також заявив, що хворобу, про яку йдеться, буде «значно важче контролювати».

Невдовзі після цього стало відомо про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в Іркутському протичумному інституті в Сибіру. За попередніми даними, жінка могла заразитися легеневою чумою — тяжкою формою інфекції легень, що здатна швидко прогресувати.

Водночас немає доказів, що заява Гамільтона-Паркера була пов’язана саме з цим випадком у Росії. Крім того, прогнози екстрасенсів часто мають достатньо розмитий характер, через що їх можна пов’язувати з конкретними подіями вже постфактум.

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Попередження екстрасенса «про ще одну майбутню пандемію» — деталі

У відео, оприлюдненому минулого місяця, Гамільтон-Паркер присвятив один із розділів своїх заяв темі «Попередження про ще одну майбутню пандемію». У ньому він розповів про своє передбачення.

«Я їх вислухав щодо того, що наближається ще одна пандемія. Вони були стурбовані цим… і ця нова [пандемія] буде іншою», — сказав «екстрасенс», маючи на увазі тибетських ченців.

Пізніше Гамільтон-Паркер заявив, що так звана друга пандемія може вражати легені.

«Це буде більше схоже на біологічний тип захворювання, яке буде значно важче контролювати», — сказав він.

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Своє гучне передбачення щодо COVID-19 «екстрасенс» озвучив у відео, опублікованому в січні 2020 року. Тоді він говорив про пандемію, схожу на грип, яка нібито почнеться в Китаї, а згодом пошириться всім світом.

Водночас Гамільтон-Паркер стверджував, що передбачив спалах вірусного захворювання ще раніше. У відео від 25 вересня 2019 року він заявив, що очікує появи у світі «пандемії, схожої на грип» наприкінці 2019-го або 2020 року.

У своєму вересневому відео британець також розповів, що тибетські ченці нібито знали про ліки від майбутньої пандемії, інформація про які зберігалася в давніх тибетських текстах.

«Цього разу все набагато небезпечніше, тому що це може поширюватися набагато швидше. Але я завжди казав, що друга [пандемія], яка прийде, буде зупинена. І [ченці] сказали те саме. Вони сказали, що пророцтва передбачають, що це станеться, але це буде зупинено. Тож якщо це станеться знову, друзі, будьте впевнені — ми її подолаємо. Ми переможемо», — розповів Гамільтон-Паркер.

За його словами, впоратися з майбутньою пандемією людству допоможе штучний інтелект. «Екстрасенс» вважає, що технологія дозволить швидко створювати необхідні методи лікування.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Заяви США та Росії про чуму

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон знає про ситуацію з імовірним спалахом чуми в Іркутську та готовий надати Росії допомогу, зазначивши, що сучасні мікроби стали сильнішими та складнішими для контролю.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією в Іркутській області через смерть працівниці протичумного інституту та карантин для десятків людей, проте поки що не вважає це приводом для тривоги.

Своєю чергою Кремль і влада Іркутської області заспокоюють щодо чуми після смерті 28-річної жінки та медичного нагляду за сотнями контактних осіб, закликаючи вірити лише офіційній інформації та запевняючи, що ситуація стабільна.

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