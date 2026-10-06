Залишили фекалії у ванній: російські спецслужби залякують фінських депутатів дивним способом

Росія посилює тиск на Фінляндію / © ТСН

Реклама

У Фінляндії розгорається гучний скандал довкола нових методів психологічного тиску з боку російських спецслужб. Понад два десятки фінських парламентарів повідомили про проникнення сторонніх до їхніх помешкань. В одному з випадків зловмисники не просто перевернули все догори дном, а й залишили фекалії у ванній кімнаті політика.

Про це пише Metro.

Реклама

Росіяни залишили фекалії вдома у фінського політика

Аналітики та самі депутати переконані, що за цими випадками стоять агенти Кремля, які намагаються залякати фінську політичну еліту.

Реклама

Демонстративне порпання в особистих речах, залишені відчиненими вікна чи переставлені меблі — давній почерк російської розвідки, який неодноразово документував Державним департаментом США.

Та інцидент з фекаліями трапляється з росіянами не вперше — про подібне колись заявляла колишня кореспондентка ВВС у Росії. Вона описала, як оперативники вдерлися до її помешкання та залишили після себе «великий незмитий подарунок» у кожному унітазі.

Фінський депутат Бен Зюскович вважає такі дії спланованою акцією залякування.

«Це спосіб для російської розвідки продемонструвати, що за людьми ведеться стеження, а також створити плутанину чи занепокоєння».

Реклама

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго також підтвердив, що кількість подібних випадків уже стала «значною».

Після вступу Фінляндії до НАТО 2023 року хвиля гібридних нападів РФ на країну зросла. Кремль розпочав активну розбудову військової інфраструктури вздовж кордону, триває відновлення Ленінградського військового округу, який може використовуватися в разі наступу.

Фінляндія реагує дзеркально: зміцнює оборонні лінії та створює новий передовий командний центр НАТО у Лапландії. 2023 року Фінляндія повністю перекрила сухопутний кордон з РФ через штучно організований Кремлем наплив нелегальних мігрантів.

Науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Йоель Ліннаінмякі торік зазначав, що після закриття кордону ситуація залишається відносно стабільною, але напруженою.

Реклама

«Активність мінімальна — лише поодинокі спроби перетнути кордон. Схоже, що найближчим часом його не відкриють, до того ж уряд діє дуже обережно й із підозрою», — заявляв Ліннаінмякі.

За оцінками аналітика, попри брязкання зброєю біля фінських кордонів, Москва нині не має достатніх ресурсів для масштабного військового розгортання на півночі, адже всі її сили — на війні проти України. Фіни продовжують уважно стежити за кожним кроком росіян.

Російські шпигуни: останні новини

Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі громадян Росії, пов’язаних із російськими спецслужбами. Про це на пресконференції в Білому домі повідомив генеральний прокурор США Тодд Бланш.

За даними слідства, підозрювані причетні до фінансування терористичної діяльності та планування серії замовних убивств у різних країнах світу.

Зокрема, фігуранти готували замах на російського дисидента, який, за їхніми даними, перебував у Вашингтоні. Водночас генпрокурор не розкрив імен обвинувачених, не назвав особистість опозиціонера та не уточнив заплановану дату злочину. Справу передано на розгляд до Федерального суду Південного округу Нью-Йорка.

Новини партнерів

Новини партнерів