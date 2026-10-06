Як почистити подушку без прання / © www.freepik.com/free-photo

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З часом навіть чиста подушка може втратити білизну: на тканині з’являються жовті та сірі плями, які особливо помітні на світлому матеріалі. Найчастіше це сліди поту, шкірного жиру, вологи та косметики, які поступово накопичуються у волокнах. Але викидати подушку через неохайний вигляд не обов’язково. Є незвичайний спосіб очищення подушки праскою, який допомагає освіжити тканину без повноцінного прання.

Раніше ми писали, що буде з ковдрою, якщо не прати її роками.

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Як очистити подушку за допомогою праски

Для цього знадобляться тепла вода, невелика кількість рідкого засобу для прання та чиста серветка з мікрофібри. Якщо подушка біла, для боротьби зі стійкими жовтими слідами у деяких рецептах також використовують 3% перекис водню, але його спочатку обов’язково варто протестувати на непомітній ділянці.

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У миску налийте трохи теплої води та додайте кілька крапель рідкого прального засобу. Змочіть у розчині серветку й дуже добре її відтисніть. Вона повинна бути вологою, але з неї не має стікати вода.

Тепер починається головний трюк. Розкладіть подушку на рівній поверхні, накрийте забруднену ділянку вологою серветкою, а зверху обережно поставте праску, встановлену на мінімальний режим без пари. Ще один варіант — обгорнути підошву праски вологою серветкою та проводити нею по пожовклій тканині.

Рухайте праскою плавно, не затримуючись надовго на одному місці. Під дією тепла волога та мийний розчин допомагають розм’якшити поверхневий бруд, а серветка вбирає його з тканини.

Чому цей трюк працює

Секрет не в самій прасці. Вона створює тепле вологе середовище, завдяки якому забруднення легше відходять від волокон. Серветка працює як своєрідний збирач бруду.

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Після кількох проходів чистою частиною серветки можна побачити, що на ній залишаються сліди забруднення. Саме тому для процедури краще взяти світлу серветку, яку потім можна випрати.

Якщо плями дуже старі, одного проходу може бути недостатньо. У такому разі процедуру можна повторити після того, як тканина трохи охолонути.

Що важливо зробити після очищення

Після оброблення подушку потрібно залишити до повного висихання.

І ще один важливий момент: праска не повинна торкатися подушки безпосередньо гарячою підошвою. Працюйте тільки через вологу серветку та на низькій температурі. Для подушок із латексу, memory foam та інших матеріалів, чутливих до нагрівання, такий спосіб краще не використовувати без дозволу виробника. Деякі виробники прямо застерігають від застосування праски до подушок.

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Після процедури подушка може виглядати значно світлішою та свіжішою, особливо якщо забруднення залишилися переважно на поверхні тканини. А щоб жовті плями на подушці з’являлися рідше, варто використовувати захисний чохол під наволочкою та регулярно його прати.

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