Що буде з ковдрою, якщо не прати її роками: чи потрібно це робити перед зимою

Чи потрібно прати ковдру перед зимою / © pexels.com

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Відсутність видимих забруднень ще не означає, що ковдра справді чиста. Під час використання на тканині та наповнювачі поступово накопичуються пил, частинки шкіри, піт та інші забруднення. Саме тому ковдру варто періодично очищати, навіть якщо ви завжди користуєтеся підковдрою.

Чи потрібно прати ковдру перед зимою

Якщо тепла ковдра кілька місяців зберігалася у шафі, перед початком сезону насамперед варто оцінити її стан. Зверніть увагу на запах, плями та сліди вологи.

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Ковдру бажано випрати або віддати у професійну чистку, якщо:

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вона має затхлий чи інший неприємний запах;

на тканині з’явилися плями;

ковдру давно не прали;

вона зберігалася без захисного чохла;

під час зберігання у приміщенні була підвищена вологість;

ковдрою користувалися під час хвороби.

Якщо ж ковдру випрали перед зберіганням, вона лежала повністю сухою у чистому місці й не має стороннього запаху, повторне прання перед зимою може бути зайвим. У такому випадку її можна добре провітрити та перевірити рекомендації виробника на етикетці.

Як часто потрібно прати ковдру

Універсального правила для всіх ковдр немає. Частота прання залежить від матеріалу, способу використання та того, чи є підковдра.

Як орієнтир, ковдру, якою користуються регулярно, можна очищати приблизно раз на 6–12 місяців. Якщо людина сильно пітніє уві сні, спить разом із домашніми тваринами або ковдра використовується без підковдри, робити це може знадобитися частіше.

Водночас не всі ковдри можна прати у звичайній пральній машині. Тому головне правило — перед пранням обов’язково прочитати інформацію на ярлику.

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Що буде, якщо роками не прати ковдру

Навіть підковдра не може повністю захистити наповнювач від забруднення. Якщо не прати ковдру кілька років, поступово можуть з’явитися неприємний запах і плями, а наповнювач — втратити свіжість.

У постільних речах також накопичуються пил і частинки відмерлої шкіри. Таке середовище може сприяти накопиченню алергенів, зокрема пов’язаних із пиловими кліщами.

Особливо уважними варто бути до ковдр, які після використання складають ще вологими від поту або зберігають у сирому приміщенні. Волога створює умови для появи затхлого запаху, а за несприятливих умов — і плісняви.

Тому чекати моменту, коли ковдра стане помітно брудною, не найкраща стратегія.

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Як правильно прати ковдру в пральній машині

Спочатку перевірте етикетку. Якщо машинне прання дозволене, потрібно врахувати не тільки температуру води, а й місткість пральної машини.

Велика двоспальна ковдра після намокання стає дуже важкою. Якщо барабан переповнений, вона може погано випратися та прополоскатися. У такій ситуації безпечніше скористатися пральнею з машинами великої місткості або професійною чисткою.

Для більшості виробів варто обирати режим і температуру, зазначені виробником, та не перевищувати рекомендовану кількість засобу для прання.

Після прання надзвичайно важливо повністю висушити ковдру. Вологий наповнювач може збитися, набути затхлого запаху та стати сприятливим середовищем для розвитку плісняви.

Як прати ковдру залежно від наповнювача

Синтетична ковдра. Багато виробів із поліефірним наповнювачем можна прати в машині, однак температура і режим залежать від рекомендацій конкретного виробника.

Пухова ковдра. Пух потребує делікатнішого догляду та особливо ретельного сушіння. Якщо виріб дозволено сушити у сушильній машині, потрібно дотримуватися режиму, вказаного на етикетці.

Вовняна ковдра. Звичайне машинне прання підходить далеко не кожному виробу з вовни. Гаряча вода й інтенсивне механічне навантаження можуть призвести до усадки та деформації.

Бамбукова або інша ковдра з комбінованим наповнювачем. Орієнтуватися лише на назву матеріалу не варто. Склад і технологія виготовлення відрізняються, тому вирішальними залишаються рекомендації виробника.

Чи достатньо просто провітрити ковдру

Провітрювання допомагає освіжити ковдру після тривалого зберігання та позбутися легкого запаху. Проте воно не замінює повноцінне очищення, якщо виріб забруднений.

Якщо ковдра чиста і була правильно підготовлена до зберігання, перед зимою її можна залишити на кілька годин у добре провітрюваному сухому місці.

А от якщо є плями, стійкий запах або ковдру не очищали вже кілька сезонів, одного провітрювання недостатньо.

Як зберігати ковдру після закінчення зими

Перед тим як прибрати зимову ковдру до наступного сезону, її варто очистити відповідно до рекомендацій виробника і повністю висушити.

Не слід складати на тривале зберігання навіть трохи вологу ковдру. Зберігати постільні речі краще у сухому чистому місці, захищеному від пилу та надмірної вологості.

Такий підхід має ще одну перевагу: наступної осені не доведеться терміново прати важку ковдру — якщо вона залишилася чистою та свіжою, може вистачити провітрювання.

FAQ

Як часто треба прати ковдру?

Для ковдри, якою регулярно користуються із підковдрою, орієнтиром може бути очищення приблизно раз на 6–12 місяців. Частіше прати її варто за наявності плям, запаху, контакту з домашніми тваринами або сильного потовиділення. Насамперед потрібно дотримуватися інструкції виробника.

Чи можна прати ковдру в пральній машині?

Можна, якщо машинне прання дозволене виробником і ковдра вільно поміщається у барабан. Великий виріб не варто силоміць запихати в маленьку пральну машину: після намокання його вага значно збільшується, а якість прання та полоскання може погіршитися. Для об’ємних ковдр краще використовувати машину відповідної місткості або професійну чистку.

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