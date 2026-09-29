Батьки забули 18-місячну доньку в машині та пішли на роботу: дитина загинула

У Бельгії 18-місячну дитину забули в машині на весь день / © УНІАН

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У Бельгії розслідують загибель 18-місячної дівчинки, яка, за попередніми даними, провела весь день в автомобілі. Один із батьків мав відвезти дитину до садочка, однак, імовірно, забув про неї та пішов на роботу.

Про це повідомило видання Mirror.

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За попередньою інформацією, вранці родина відвезла старшу доньку до початкової школи. Після цього 18-місячну дівчинку мали доправити до дитячого садка, проте цього не сталося.

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Дитину в автомобілі виявили лише наприкінці дня, коли батьки повернулися до школи по старшу доньку. На той момент дівчинка вже була непритомною.

На місце викликали екстрені служби. Парамедики намагалися реанімувати дитину, після чого її доправили до лікарні UZ Gasthuisberg у Левені. Врятувати дівчинку не вдалося.

Прокуратура Левена розпочала розслідування обставин смерті. За попередніми даними, трагедію розглядають як нещасний випадок.

«Один з батьків мав відвезти її вранці до дитячого садка, але забув, що дитина все ще в машині», — повідомили у прокуратурі виданню HLN.

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Мер Бертема Джоел Вандер Елст заявив, що остаточні обставини трагедії наразі встановлюють. За його словами, справа є «дуже делікатною», тому він закликав дочекатися результатів розслідування.

У школі, яку відвідує старша сестра загиблої дівчинки, організовують психологічну підтримку. Для дітей і вчителів, які контактували із сестрою загиблої, також облаштують окрему тиху кімнату.

Нагадаємо, звичайний вечір із собакою допоміг 50-річній Джорджі Копемі помітити небезпечну пухлину. Після операції рак повернувся та поширився на нові ділянки.

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