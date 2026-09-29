Жінка випадково виявила пухлину завдяки далматинцю: згодом лікарі дали страшний прогноз

Далматинець допоміг жінці випадково виявити рідкісний рак / © Pixabay

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50-річна британка Джорджі Копема випадково виявила пухлину після того, як її далматинець зайняв майже весь диван і змусив господиню сісти у незвичній позі. Згодом у жінки діагностували рідкісний агресивний рак, а після повернення хвороби лікарі повідомили, що їй залишилося жити від 12 до 18 місяців.

Про це повідомило видання Mirror з посиланням на її дружину, 45-річну Адель Мерфі-Коупман.

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Перші зміни у самопочутті Джорджі помітила ще до встановлення діагнозу. Вона відчувала втому, мала здуття живота та рясніші менструації, однак ці симптоми подружжя пов’язувало з перименопаузою. Водночас жінка залишалася фізично активною і раніше займалася бодібілдингом.

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У квітні 2025 року їхній далматинець Бенсон розлігся на дивані, тому Джорджі довелося втиснутися поруч із ним. Саме тоді вона помітила на животі випинання, якого раніше не бачила. Адель на дотик визначила утворення приблизно розміром із тенісний м’яч. Воно було помітним лише у певній позі та зникало, коли Джорджі вставала.

Спочатку лікарі припустили, що це може бути фіброміома матки. Однак після низки обстежень, зокрема УЗД, МРТ і гістероскопії, Джорджі діагностували лейоміосаркому матки — рідкісний вид раку, що розвивається у гладких м’язах цього органа.

У червні 2025 року жінці зробили складну операцію та повністю видалили матку разом із пухлиною. За словами Адель, новоутворення було надзвичайно великим — приблизно як восьмимісячна дитина.

Після операції Джорджі регулярно проходила обстеження. Наприкінці 2025 року її знову почали турбувати втома, пітливість, грипоподібні симптоми та збільшення живота. У березні 2026-го лікарі повідомили подружжю, що рак агресивно повернувся та поширився на нові ділянки, зокрема таз, ділянку аорти та очеревину.

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Тоді Джорджі повідомили, що їй залишилося приблизно 12–18 місяців, і призначили паліативну хіміотерапію. Однак лікування не дало очікуваного результату, а стан жінки стрімко погіршувався. На початку червня вона повернулася додому майже повністю прикутою до ліжка.

Попри тяжку хворобу, Джорджі разом із дружиною вирішила привернути увагу до саркоми та допомогти іншим пацієнтам. Вона долучилася до організації благодійної ходи Sarcoma UK у Кенті. Захід зібрав майже 500 учасників, а на благодійність вдалося залучити понад 21,5 тисячі фунтів стерлінгів.

Через стан здоров’я Джорджі не змогла особисто прийти на захід, однак приєдналася до учасників через відеозв’язок із хоспісу. За день до ходи вона також записала звернення із закликом підтримати організацію.

Джорджі провела в хоспісі 22 дні та померла 17 вересня у віці 50 років. Поруч із нею до останнього залишалася Адель. Подружжя було разом шість із половиною років, а 5 серпня 2026 року вони одружилися.

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Тепер Адель планує продовжити справу дружини та поширювати інформацію про саркому. За її словами, головною метою Джорджі було не привернути увагу до себе, а допомогти іншим більше дізнатися про цю рідкісну хворобу.

Нагадаємо, звичайний душ став початком історії, яка за лічені тижні привела 23-річного чоловіка до операційної. Незвична зміна, яку він випадково помітив, виявилася ознакою раку.

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