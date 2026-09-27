Любов до солодкого залишає слід на обличчі: чим загрожує "цукрове старіння"

Надлишок цукру в організмі може прискорити старіння шкіри / © Фото з відкритих джерел

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Надмірне споживання доданого цукру зазвичай обговорюють у контексті зайвої ваги, діабету та серцево-судинних захворювань. Однак тривале підвищене споживання цукру може позначатися і на стані шкіри — через повільний біологічний процес, який називається глікацією.

Про це пише EgészségKalauz.

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Що таке глікація

Глікація — це хімічна реакція, під час якої цукри в організмі приєднуються до білків. Для шкіри особливо важливо те, що цей процес може впливати на колаген та еластин — білки, які формують її структурну основу, забезпечують пружність і допомагають зберігати гладкість.

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У результаті утворюються так звані кінцеві продукти глікації — AGE. Вони можуть змінювати структуру та властивості білків, через що волокна колагену й еластину стають більш жорсткими та крихкими, а їхня здатність до відновлення знижується.

Глікація є природною частиною старіння, тому певною мірою відбувається в організмі кожної людини. Водночас спосіб життя та стан здоров’я можуть впливати на швидкість накопичення продуктів цього процесу.

Як цукор впливає на колаген та еластин

Колаген можна умовно назвати внутрішнім каркасом шкіри: він підтримує тканини та допомагає їм зберігати структуру. Еластин відповідає за здатність шкіри розтягуватися і повертатися до початкового стану.

Коли ці білки зазнають змін через глікацію, їхні волокна можуть втрачати частину гнучкості. AGE також здатні порушувати природне оновлення колагену та сприяти запальним процесам.

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Через це шкіра може поступово втрачати пружність, а її здатність до відновлення — знижуватися. Такі зміни розвиваються не після одного десерту, а поступово, протягом тривалого часу.

Які зміни можуть з’явитися на шкірі

У побуті прояви глікації іноді називають «цукровим обвисанням», однак це визначення є спрощеним. Не існує специфічного вигляду обличчя, за яким можна було б точно встановити, що зміни шкіри спричинені саме глікацією.

Серед можливих проявів — поступова втрата пружності та еластичності, поява або поглиблення зморшок і дрібних ліній, нерівномірність поверхні шкіри. Обличчя також може виглядати більш тьмяним, а шкіра — тоншою або, навпаки, щільнішою на окремих ділянках.

Водночас ці ознаки характерні і для звичайного старіння. На стан шкіри одночасно можуть впливати вік, генетика, ультрафіолетове випромінювання, куріння, забруднення повітря та хронічні запальні процеси.

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Один шматок торта не спричинить зморшки

Глікацію не варто сприймати як миттєву реакцію організму на солодощі. Один десерт не призведе до раптового обвисання шкіри чи появи нових зморшок.

Значення мають насамперед довготривалі харчові звички. Раціон, у якому постійно багато доданого цукру та рафінованих вуглеводів, може сприяти регулярному підвищенню рівня глюкози в крові, що створює умови для активнішого утворення AGE.

Особливо важливим цей процес є для людей із постійно підвищеним рівнем цукру в крові. Водночас це не означає, що для збереження молодості шкіри потрібно повністю відмовлятися від усіх вуглеводів — йдеться насамперед про помірність доданого цукру та рафінованих продуктів.

Цукор — не єдина причина старіння шкіри

Попри популярність теорії про «цукрове старіння», стан шкіри не можна пояснити одним фактором. Ультрафіолетове випромінювання також пошкоджує колаген, еластин і клітини шкіри.

Впливати на процес можуть і тютюновий дим, забруднення повітря, генетичні особливості, загальний стан здоров’я та хронічні запальні процеси. Саме тому двоє людей одного віку можуть мати шкіру, яка старіє з різною швидкістю.

Глікація також є природною частиною старіння і не означає, що людина обов’язково харчується неправильно. Йдеться радше про фактори, які за певних умов можуть прискорювати цей процес.

Як можна уповільнити глікацію

Повністю зупинити глікацію неможливо, однак частину чинників, які можуть її прискорювати, можна контролювати. Один із ключових заходів — захист шкіри від ультрафіолету. У джерелі також наголошується на важливості збалансованого харчування, обмеження доданого цукру та рафінованих вуглеводів.

Корисними для загального стану організму можуть бути регулярна фізична активність, достатній сон і відмова від куріння. Якщо людина має діабет або інший стан, пов’язаний із тривалим підвищенням рівня глюкози в крові, важливим залишається його належне лікування.

Косметичні засоби можуть підтримувати стан шкіри, але вони не здатні просто видалити вже сформовані AGE. Засоби з антиоксидантами, зокрема вітаміном С, можуть допомагати захищати шкіру від окислювального стресу, а ретиноїди — стимулювати оновлення клітин і підтримувати утворення колагену.

Водночас покращення зовнішнього вигляду шкіри не означає, що сам процес глікації вдалося повернути назад. Наразі немає доведеного способу повністю усунути вже сформовані AGE, тому основна увага приділяється зменшенню чинників, які можуть сприяти їхньому подальшому накопиченню.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що діти, які споживали менше цукру в перші роки життя, у дорослому віці могли мати кращі показники здоров’я та значно нижчий ризик розвитку деяких видів раку. Зокрема, ймовірність раку печінки в цієї групи була на 69% нижчою, ніж у людей, які не зазнали обмежень у споживанні цукру.

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