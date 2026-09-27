Німецький міністр пояснив, чому зустрівся з Лавровим, і що той сказав

Вадефуль і Лавров / © Колаж ТСН.ua

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів про свою першу зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася в Нью-Йорку. За словами німецького міністра, переговори були «інтенсивними», однак сторонам не вдалося досягти згоди з ключових питань.

Про це Вадефуль розповів в ексклюзивному інтерв’ю ZDF.

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За словами глави німецького МЗС, під час зустрічі він, зокрема, заявив Лаврову, що Німеччина не приймає такі дії, як атака безпілотників у Лейпцигу.

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«Це ескалація, яка є неприйнятною», — сказав Вадефуль.

Він також повідомив, що попередив Росію про необхідність не продовжувати подібні дії.

«Ми можемо захищатися, ми можемо чинити опір, і ми це робитимемо», — заявив німецький міністр.

Водночас Вадефуль стверджує, що під час розмови запропонував російській стороні знизити рівень напруженості.

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«Я запропонував йому деескалацію, зокрема з огляду на ситуацію в Україні. Але це поки не знайшло відкритих вух», — сказав Вадефуль.

За його словами, подальші кроки після цієї зустрічі залежать від російської сторони.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у США з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це відбулося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Також стало відомо, що російська загроза для ЄС стає дедалі відчутнішою. Москва посилює агресивні дії проти країн НАТО.

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