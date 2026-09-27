Німеччина передала Росії жорстке послання: Сибіга розкрив деталі розмови Вадефуля з Лавровим

Андрій Сибіга / © МЗС України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

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За словами українського міністра, Вадефуль поінформував його про результати своєї розмови з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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«Я вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи», — написав Сибіга.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили подальшу координацію дій для просування мирних зусиль та досягнення припинення вогню.

Окрему увагу під час розмови приділили необхідності посилення тиску на Росію та зміцненню стійкості України перед зимовим періодом.

Сибіга висловив подяку Німеччині за її лідерство у підтримці України.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Ми раніше інформували, що російська загроза для Європи стає дедалі відчутнішою, а Москва посилює агресивні дії проти країн НАТО.

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