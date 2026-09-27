Скандальний екснардеп-утікач отримав громадянство Сербії

Вадим Новинський / © скриншот з відео

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Колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді, отримав громадянство Сербії.

Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода з посиланням на рішення уряду Сербії.

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Зазначається, що відповідний документ 24 вересня підписав прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут. Уже наступного дня рішення опублікували в офіційному віснику країни.

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У документі сербський уряд посилається на норму законодавства, яка дозволяє іноземцям отримувати громадянство за спрощеною процедурою, якщо це становить «інтерес» для держави.

Водночас представники уряду Сербії не пояснили Радіо Свобода, у чому саме полягає інтерес країни в наданні громадянства Новинському.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну аналогічним способом сербське громадянство отримали понад 300 громадян РФ. За даними Радіо Свобода, серед них є люди, наближені до режиму Путіна.

Серед тих, хто отримав сербські паспорти, також є російські політики та бізнесмени, які потрапили під західні санкції через підтримку війни проти України.

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Через таку практику Сербія перебуває під пильною увагою Європейського Союзу. У Брюсселі наголошували, що сербський паспорт дозволяє громадянам Росії безвізово в’їжджати до ЄС, що розглядається як потенційний ризик для безпеки.

Журналісти також встановили, що після виїзду з України Новинський проживає в Хорватії. У 2025 році він придбав маєток у місті Самобор неподалік Загреба.

Нерухомість складається з двох земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектара. На території розташовані виноградники, сади та вілла площею понад 1 400 квадратних метрів.

Крім основної вілли, до резиденції входять ще один житловий будинок площею 265 квадратних метрів, господарські споруди та винний льох площею 200 квадратних метрів.

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За інформацією хорватських ЗМІ, придбання маєтку з виноградниками та садами обійшлося Новинському у 10,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що екснардеп Вадим Новинський отримав підозру за ухилення від сплати податків на 4,3 мільярда гривень.

Ми раніше інформували, що печерський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу «куратору» РПЦ в Україні Вадиму Новинському.

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