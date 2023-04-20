Новинський “прогорів” на афері з газом на понад 144 млн грн

СБУ викрила та заблокувала злочинну схему із перепродажем газу, що належав проросійському олігарху.

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ “Укртрансгаз” та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Про це повідомили у четвер, 20 квітня, у пресслужбі СБУ.

У повідомленні уточнили, що загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить понад 144 млн грн.

“Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів”, - повідомили у спецслужбі.

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Співробітники СБУ викрили та заблокували злочинну схему. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше суд заарештував майно проросійського олігарха Вадима Новинського. До переліку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

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