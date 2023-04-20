Новинский "прогорел" на афере с газом на более 144 млн грн

СБУ разоблачила и заблокировала преступную схему с перепродажей принадлежавшего пророссийскому олигарху газа.

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчужить в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

Об этом сообщили в четверг, 20 апреля, в пресс-службе СБУ.

В сообщении уточнили, что общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн. грн.

"Во избежание санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – сообщили в спецслужбе.

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Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору) для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее суд арестовал имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского. Перечень заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

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