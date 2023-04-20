Артем Пивоваров показав себе підлітком на відео, де скрімить і гроулить

Український співак Артем Пивоваров згадав свою бурхливу рокерську молодість.

На сторінці в Instagram виконавець запостив архівне відео, де постає підлітком. Але вже тоді Пивоваров мав не аби який хист до музики. Щоправда, важкої.

У ролику, яким Артем поділився у фотоблогу, він зображений разом зі своїм гуртом і виконує трек у стилі металкор. Та фанів знаменитості приголомшило те, як він співає. У ролику Пивоваров виконує пісню, використовуючи прийоми екстремального вокалу – гроул і скрім.

"Такого Пивоварова ви ще не чули", - підписав відео виконавець.

Одні шанувальники співака зізналися, що не очікували такого від нього почути: "Як така мила дитина таке співає?", "краще не варто", "Не віриться, що Артем колись так співав. Час плине, все змінюється", "от звідки цей запал".

Та фани Пивоварова, які з ним від початку його кар'єри зізналися, що пам'ятають його у цей період творчості: "З такого Пивоварова почалась моя молодість!", "давно вже чула, давно", "А реально було б цікаво почути наживо зараз", "перша пісня Пивоварова, яку почула, була "Забиваюсь партаками" - була підозра, що не все так просто".

Нагадаємо, не так давно під час одного зі своїх концертів Артем Пивоваров вичитав фану, який пригрозив вдарити глядачку, яка заважала йому під сценою спостерігати за виступом артиста.

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