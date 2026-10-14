Хмельниччина під атакою РФ: у двох районах спалахнули пожежі, є поранені

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Хмельницькому та Шепетівському районах Хмельницької області внаслідок російської атаки 13 жовтня виникли пожежі на територіях підприємств. На місцях працюють рятувальники. Вже відомо про травмованих людей.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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За його словами, російські війська продовжують атакувати область, а сили протиповітряної оборони працюють і мають збиття повітряних цілей.

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На територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах після ударів спалахнули пожежі. До ліквідації наслідків залучили рятувальників.

Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки уточнюється.

Тюрін закликав жителів області залишатися у безпечних місцях, оскільки повітряна тривога триває.

Згодом стало відомо про двох поранених.

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«Триває неспокійна доба на Хмельниччині. Російські безпілотники безперервно атакують область. Сили ППО ефективно працюють по ворожих цілях. Деталі згодом. На жаль, унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей отримали легкі поранення», — повідомив Тюрін.

За його інформацією, загалом протягом доби в області вже шестеро травмованих із легкими пораненнями. Також пошкоджено паркан приватного домогосподарства.

«Крім того, пошкоджено металевий контейнер на території одного з підприємств. На місцях подій працюють усі необхідні служби. У повітряному просторі України досі перебуває значна кількість ворожих безпілотників», — написав він.

Атаки РФ по Україні 13 жовтня — що відомо

Нагадаємо, 13 жовтня на Волині під час російської атаки в повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.

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Тим часом у Харкові російський БпЛА атакував один із ТЦ.

Раніше після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже вщент, серед працівників закладу є поранені, а будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі. Детально про наслідки читайте в матеріалі ТСН.ua.

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