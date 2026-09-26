В одній з країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію: деталі від ЗМІ

Замість уроків — на мітинги: сотню міст Німеччини охопили масові протести молоді через військову службу абоваші ідеїі / © ТСН.ua

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Десятки тисяч учнів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб протестувати проти можливого призову до військової служби. Згідно з ініціативою «Шкільний страйк проти призову», понад 45 000 учнів взяли участь у демонстраціях приблизно у 100 містах.

Про це передають німецькі ЗМІ.

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Закон про нову військову службу набув чинності на початку року. За допомогою цього закону уряд прагне залучити більше молоді до Бундесверу. Зараз у багатьох містах пройшли студентські протести проти можливого призову на військову службу.

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Тисячі молодих людей по всій Німеччині протестували проти потенційного відновлення військового обов’язку та нових обов’язкових медичних оглядів. Ініціатива «Шкільний страйк проти військового обов’язку» повідомила про понад 45 000 учнів приблизно у 100 містах по всій Німеччині.

Закон про нову військову службу набув чинності в січні. Його основним елементом є обов’язковий призов для юнаків, народжених у 2008 році або пізніше. Це має на меті залучити добровольців для розширення збройних сил. Якщо цільові показники не будуть досягнуті, Бундестаг може прийняти рішення про відновлення призову. Бундестаг призупинив призов у ​​2011 році.

Як зазначають німецькі ЗМІ, Збройні сили Німеччини та уряд покладаються на добровільну службу в новій військовій службі. Метою нового закону про військову службу є збільшення кількості діючих солдатів Бундесверу до 255 000–270 000 до 2035 року.

Дата публікації 17:44, 26.09.26 Кількість переглядів 2 У Німеччині бунтують проти призову в армію

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