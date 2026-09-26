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Місія — рятувати життя: 450 виїздів на передову Валерія Дубіля та БФ молодіжної ініціативи «Надія»
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із Валерієм Дубілем, головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають військовим, медикам і пораненим захисникам. За цей час команда фонду здійснила близько 450 місій на фронт.
«Україна виборює своє майбутнє. І підтримка військових, медиків і людей, які постраждали від війни, — обов’язок кожного. З перших днів вторгнення ми там, де найважче, бо наша місія — рятувати життя. І робимо це з вірою — у Бога, в Україну і українців», — Валерій Дубіль.
Географія місій охоплює Сумщину, Харківщину, Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину. Допомогу привозили в Харків, Ізюм, Балаклію та Дружківку, до підрозділів на Лиманському, Слов’янському, Торецькому й Покровському напрямках. Її отримували бійці Збройних сил України, ГУР, Національної гвардії, прикордонники та бойові підрозділи Національної поліції.
«Ми передаємо конкретний запит і отримуємо те, що потрібно на позиціях — зв’язок, зарядні станції, детектори дронів. Це обладнання працює щодня і допомагає берегти життя бійців. 450 поїздок на фронт — серйозна робота. Дякую всій команді, яка її робить», — Олексій Середюк, командир спецпідрозділу «Братство».
На передову доставляють обладнання за запитами військових — автомобілі, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, наземні роботизовані комплекси, термінали Starlink, зарядні станції та генератори. Для порятунку поранених під час евакуації та на стабілізаційних пунктах передають апарати Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації.
«На таких людях тримається тил і Сили оборони. Дякую за небайдужість та любов до України», — сказав Герой України Владислав Стоцький після передачі допомоги військовим.
Допомогу фонду отримали понад 1000 медичних закладів по всій Україні: прифронтові лікарні, військові шпиталі, стабілізаційні пункти, операційні та реанімаційні відділення. Їм передають апарати ШВЛ, монітори пацієнта, рентгенівське й ультразвукове обладнання, хірургічну техніку, медикаменти та витратні матеріали.
З перших днів великої війни фонд «Надія» та Валерій Дубіль підтримують лікарню імені Мечникова в Дніпрі, медики якої врятували понад 55 тисяч життів. Заклад отримував швидкі, операційні столи, апарати Easy Pulse, обладнання для штучної вентиляції легень, хірургічні системи та медичні вантажі. «Наша місія — перемогти смерть. До нас доправляють найтяжчих поранених, і 95% бійців, які потрапили сюди під час війни, вдалося врятувати», — розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.
Фонд підтримує захисників і після поранення. У межах програми «Скутери для Героїв» разом із Християнським корпусом ветеранам з ампутаціями передали понад 200 електроскутерів. «Надія» співпрацює з центрами протезування та реабілітації, підтримує ветеранський спорт, а понад 200 ветеранів уже пройшли безкоштовне навчання IT-професіям.
Валерій Дубіль і команда фонду «Надія» продовжують працювати разом із військовими, медиками та партнерами заради спільної мети — рятувати життя.