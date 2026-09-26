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«Україна виборює своє майбутнє. І підтримка військових, медиків і людей, які постраждали від війни, — обов’язок кожного. З перших днів вторгнення ми там, де найважче, бо наша місія — рятувати життя. І робимо це з вірою — у Бога, в Україну і українців», — Валерій Дубіль.

Географія місій охоплює Сумщину, Харківщину, Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину. Допомогу привозили в Харків, Ізюм, Балаклію та Дружківку, до підрозділів на Лиманському, Слов’янському, Торецькому й Покровському напрямках. Її отримували бійці Збройних сил України, ГУР, Національної гвардії, прикордонники та бойові підрозділи Національної поліції.

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«Ми передаємо конкретний запит і отримуємо те, що потрібно на позиціях — зв’язок, зарядні станції, детектори дронів. Це обладнання працює щодня і допомагає берегти життя бійців. 450 поїздок на фронт — серйозна робота. Дякую всій команді, яка її робить», — Олексій Середюк, командир спецпідрозділу «Братство».

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На передову доставляють обладнання за запитами військових — автомобілі, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, наземні роботизовані комплекси, термінали Starlink, зарядні станції та генератори. Для порятунку поранених під час евакуації та на стабілізаційних пунктах передають апарати Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації.

«На таких людях тримається тил і Сили оборони. Дякую за небайдужість та любов до України», — сказав Герой України Владислав Стоцький після передачі допомоги військовим.

Допомогу фонду отримали понад 1000 медичних закладів по всій Україні: прифронтові лікарні, військові шпиталі, стабілізаційні пункти, операційні та реанімаційні відділення. Їм передають апарати ШВЛ, монітори пацієнта, рентгенівське й ультразвукове обладнання, хірургічну техніку, медикаменти та витратні матеріали.

З перших днів великої війни фонд «Надія» та Валерій Дубіль підтримують лікарню імені Мечникова в Дніпрі, медики якої врятували понад 55 тисяч життів. Заклад отримував швидкі, операційні столи, апарати Easy Pulse, обладнання для штучної вентиляції легень, хірургічні системи та медичні вантажі. «Наша місія — перемогти смерть. До нас доправляють найтяжчих поранених, і 95% бійців, які потрапили сюди під час війни, вдалося врятувати», — розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

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Фонд підтримує захисників і після поранення. У межах програми «Скутери для Героїв» разом із Християнським корпусом ветеранам з ампутаціями передали понад 200 електроскутерів. «Надія» співпрацює з центрами протезування та реабілітації, підтримує ветеранський спорт, а понад 200 ветеранів уже пройшли безкоштовне навчання IT-професіям.

Валерій Дубіль і команда фонду «Надія» продовжують працювати разом із військовими, медиками та партнерами заради спільної мети — рятувати життя.

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