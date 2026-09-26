Повня 26 вересня 2026 року: точний час і що не можна робити цього дня

Повня / © ТСН.ua

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Вереснева повня настане ввечері 26 вересня.

Для Києва точний момент повної фази Місяця — 19:49.

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У цей час Сонце перебуватиме в Терезах, а Місяць — у протилежному знаку Овна.

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В астрології ця вісь пов’язана з темою «я та інші».

Овен символізує особисту волю, ініціативу, незалежність і бажання діяти.

Терези — партнерство, компроміс, взаємність і необхідність враховувати позицію іншої людини.

Тому головною темою цієї повні може стати питання: де закінчується компроміс і починається відмова від власних інтересів?

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Коли повня у вересні 2026 року

Повна фаза Місяця настане 26 вересня о 19:49 за київським часом.

Місяць перебуватиме у знаку Овна приблизно на 3°37′.

Найсильніше цю повню, за астрологічною традицією, можуть відчути люди, у яких важливі точки натальної карти розташовані на початку Овна, Рака, Терезів або Козорога.

Чому ця повня може бути емоційною

Повня традиційно вважається кульмінаційною фазою місячного циклу.

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Теми, які почали розвиватися раніше, можуть стати очевиднішими.

Цього разу Місяць в Овні розташований поруч із Нептуном, а також утворює гармонійні аспекти з Плутоном та Ураном.

У популярній астрології це може символізувати поєднання сильної емоційної реакції, несподіваного усвідомлення і бажання щось змінити.

Саме тому важливо не плутати сильне почуття з остаточним рішенням.

Що не можна робити під час повні

В езотеричних традиціях повню вважають часом підвищеної емоційності, тому цього дня не радять діяти імпульсивно.

Особливо варто уникати:

рішень «на зло»;

різкого звільнення без плану;

ультиматумів у стосунках;

великих придбань через емоції;

конфліктів, які починаються через дрібницю;

обіцянок, які буде складно виконати;

спроб будь-якою ціною довести свою правоту.

Овен може підштовхувати до швидкої реакції.

Але саме під час повні корисно дати собі трохи більше часу.

Не з’ясовуйте стосунки на піку емоцій

Ця повня особливо сильно підсвічує вісь Овен — Терези.

Тому тема партнерства може стати однією з головних.

Можуть повернутися старі суперечки.

Хтось відчує, що надто довго поступався.

Інша людина — що її потреби не враховують.

Такі розмови можуть бути важливими.

Але краще не починати їх у момент, коли головне бажання — перемогти в суперечці.

Корисніше запитати себе: якого результату я хочу після цієї розмови?

Не поспішайте розривати те, що можна переглянути

Повня часто символічно пов’язана з завершеннями.

Проте завершення необов’язково означає розрив.

Іноді завершується лише старий формат.

Стосунки можуть перейти на інший рівень.

Робочі домовленості — змінитися.

Проєкт — отримати новий напрямок.

Тому не кожне відчуття «так більше не можна» означає, що потрібно негайно все зруйнувати.

Іноді потрібно змінити правила.

Будьте обережні з грошима

Імпульсивність Овна може проявлятися і через придбання.

Може захотітися швидко винагородити себе.

Придбати щось дороге.

Або погодитися на фінансове рішення лише тому, що не хочеться більше чекати.

Краще відкласти великі витрати хоча б на день, якщо вони не були заплановані раніше.

Особливо це стосується купівель, які мають довгострокові фінансові наслідки.

Чого не варто вимагати від себе

Ще одна помилка — намагатися використати повню як дедлайн для всього.

Не потрібно саме 26 вересня:

завершити всі проєкти;

розібратися з усіма стосунками;

ухвалити всі рішення;

стати «новою людиною».

Повня може показати, яка проблема потребує уваги.

Але вирішення може зайняти більше часу.

Що натомість варто зробити

Цей день добре підходить для підбиття підсумків.

Подумайте:

що за останні тижні стало зрозумілішим?

де ви надто часто поступалися?

де, навпаки, діяли лише у власних інтересах?

який конфлікт насправді потребує не перемоги, а нових правил?

що настав час завершити?

Можна записати відповіді на папері.

Навіть кілька речень можуть допомогти побачити ситуацію спокійніше.

Простий ритуал на повню

Якщо ви використовуєте езотеричні практики, ввечері 26 вересня можна провести символічний ритуал завершення.

Запишіть на аркуші три речі, які більше не хочете переносити в наступний місячний цикл.

Це може бути:

звичка;

страх;

образа;

обов’язок;

ситуація, яка давно завершилася;

постійне відкладання рішення.

Після цього аркуш можна порвати.

Головний сенс практики — не «магічно позбутися проблеми», а чітко визначити, що саме ви готові змінювати.

Кому варто бути особливо уважними

Найсильніше ця повня може зачепити Овнів, Раків, Терезів і Козорогів.

Овнам варто стежити за імпульсивними рішеннями.

Терезам — не намагатися зберегти мир ціною власних потреб.

Ракам — не переносити емоційне напруження на близьких.

Козорогам — не ухвалювати професійних рішень лише через втому або роздратування.

Для цих знаків події кінця вересня можуть показати, де настав час змінити старий сценарій.

Головний урок повні

Повня в Овні ставить просте, але незручне запитання: чи можна залишатися собою і водночас бути у стосунках з іншими людьми?

Відповідь не завжди полягає у компромісі.

Але й не завжди — в конфлікті.

Іноді найкраще рішення з’являється тоді, коли людина припиняє боротися лише за перемогу та починає боротися за те, що для неї справді важливо.

Астрономічні дані про фази Місяця є науково визначеними. Астрологія, езотеричні практики, ритуали, Таро, руни та інші подібні системи не є науками й мають символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять овочі та фрукти.

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