Частина українців може отримати додаткові 20% до пенсії: кому дадуть гроші

Доплата

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Для людей, які проживають, працюють або навчаються у населених пунктах зі статусом гірських, закон передбачає підвищення державних виплат на 20%. Пенсіонерам для призначення такої доплати потрібно підтвердити відповідний статус і факт проживання, роботи або навчання у гірському населеному пункті.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Право на підвищення пенсії передбачене Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Стаття 6 цього закону встановлює, що розмір державних пенсій, стипендій та передбачених законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які мають статус особи, що працює, проживає або навчається у населеному пункті зі статусом гірського, збільшується на 20%.

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Перелік населених пунктів, яким надано статус гірських, затверджений постановою Кабінету Міністрів №647 від 11 серпня 1995 року. Чинна редакція переліку датована 27 лютого 2024 року. Для пенсіонера важливо не просто мати реєстрацію у такому населеному пункті. Підвищення встановлюється на підставі документів про надання відповідного статусу та документів, які підтверджують проживання, роботу або навчання у гірському населеному пункті.

Які умови потрібно виконати

Юристка Світлана Антонецька звертає увагу на правила, які діють у 2026 році відповідно до постанови Кабміну №225. Зокрема, для людини, яка вперше звертається за призначенням пенсії або державної допомоги, доплата встановлюється, якщо на дату звернення вона фактично проживає у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль або працює там.

Доплату можуть припинити, якщо людина фактично не проживає або не працює у гірському населеному пункті понад шість місяців поспіль, отримує пенсію чи державну допомогу в іншому населеному пункті або сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті з урахуванням установлених винятків. Окремо передбачені правила щодо перебування за кордоном: виплату можуть припинити, якщо людина перебувала за межами України понад 60 календарних днів поспіль, за винятком документально підтверджених поважних причин.

Для тих, хто вже отримує доплату, передбачені перевірки фактичного місця проживання.

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«Якщо ви подали всі підтверджуючі документи, а доплати вам немає, можливо, ви порушили умови, передбачені постановою, яка посилює контроль за фактичним проживанням», — пояснює Світлана Антонецька.

Якщо виплату припинили через перебування за кордоном, її можна поновити після особистого звернення до територіального органу ПФУ, ЦНАПу або уповноваженої посадової особи місцевої ради. За наявності документально підтверджених поважних причин перебування за кордоном понад 60 днів доплату можуть поновити з місяця її припинення.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, деяким пенсіонерам виплати за інвалідністю призначають у розмірі 100% від стандартної пенсії за віком. На такі нарахування мають право особи, що не працюють, з II або III групою інвалідності, які напрацювали необхідну кількість років страхового стажу, нагадує Пенсійний фонд України. За загальним правилом пенсія з інвалідності для ІІ групи становить 90% пенсії за віком, а для ІІІ групи — 50%. Водночас закон передбачає випадки, коли виплату можуть призначити у повному розмірі.

Раніше у ПФУ звернулись до пенсіонерів з попередженням: щоб продовжити отримувати свої гроші від 1 січня наступного року, дві категорії пенсіонерів зобов’язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію.

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