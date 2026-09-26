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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Купив стару хату в Карпатах і перетворив її на будинок мрії: скільки коштувало відновлення (фото)

Блогер купив старий будинок у Карпатах за 13 500 доларів, а на повний ремонт витратив майже втричі більше.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Купив стару хату в Карпатах і перетворив її на будинок мрії: скільки коштувало відновлення (фото)

Карпати / © Credits

В Україні набирає популярності ідея відновлення старих сільських будинків замість купівлі квартири в місті. Чергова історія такого перетворення привернула увагу користувачів соцмереж.

Про це йдеться у відео illyakovalchuk.

Блогер придбав старий будинок у Карпатах за 13 500 доларів. Після цього він повністю взявся за його відновлення.

Українець купив стару хату в Карпатах Фото illyakovalchuk.

Українець купив стару хату в Карпатах Фото illyakovalchuk.

Як розповів автор історії в коментарях під дописом, на ремонт будинку він витратив майже втричі більше, ніж коштувала сама нерухомість.

Українець купив стару хату в Карпатах, illyakovalchuk.

Українець купив стару хату в Карпатах, illyakovalchuk.

Скільки коштувало перевтілення оселі

Основні витрати припали не на придбання старої хати, а на її перетворення на сучасне житло.

Українець купив стару хату в Карпатах Фото скрін відео illyakovalchuk.

Українець купив стару хату в Карпатах Фото скрін відео illyakovalchuk.

Історія завірусилася в Мережі та привернула увагу до альтернативи міському житлу — купівлі недорогого будинку в селі з подальшим ремонтом і облаштуванням під власні потреби.

Нагадаємо, раніше українка показала ремонт старої хати в селі, яку подружжя купило за 4 000 доларів. Кухню облаштували бюджетно, а фасад ремонтують власноруч.

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