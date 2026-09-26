Купил старый дом в Карпатах и превратил его в дом мечты: сколько стоило восстановление (фото)

Карпаты / © Credits

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В Украине набирает популярность идея возобновления старых сельских домов вместо покупки квартиры в городе. Очередная история такого преобразования привлекла внимание пользователей соцсетей.

Об этом идет речь в видео illyakovalchuk.

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Блогер приобрел старый дом в Карпатах за 13 500 долларов. После этого он полностью приступил к его восстановлению.

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Украинец купил старый дом в Карпатах Фото illyakovalchuk.

Как рассказал автор истории в комментариях под сообщением, на ремонт дома он потратил почти втрое больше, чем стоила сама недвижимость.

Украинец купил старую хату в Карпатах, illyakovalchuk.

Сколько стоило перевоплощение дома

Основные расходы пришлись не на приобретение старого дома, а на его превращение в современное жилье.

Украинец купил старый дом в Карпатах Фото скрин видео illyakovalchuk.

История завирусилась в Сети и привлекла внимание к альтернативе городскому жилью — покупке недорогого дома в деревне с последующим ремонтом и обустройством под собственные нужды.

Напомним, ранее украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4 000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.

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