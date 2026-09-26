- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 1 мин
Купил старый дом в Карпатах и превратил его в дом мечты: сколько стоило восстановление (фото)
Блогер купил старый дом в Карпатах за 13 500 долларов, а на полный ремонт потратил почти втрое больше.
В Украине набирает популярность идея возобновления старых сельских домов вместо покупки квартиры в городе. Очередная история такого преобразования привлекла внимание пользователей соцсетей.
Об этом идет речь в видео illyakovalchuk.
Блогер приобрел старый дом в Карпатах за 13 500 долларов. После этого он полностью приступил к его восстановлению.
Как рассказал автор истории в комментариях под сообщением, на ремонт дома он потратил почти втрое больше, чем стоила сама недвижимость.
Сколько стоило перевоплощение дома
Основные расходы пришлись не на приобретение старого дома, а на его превращение в современное жилье.
История завирусилась в Сети и привлекла внимание к альтернативе городскому жилью — покупке недорогого дома в деревне с последующим ремонтом и обустройством под собственные нужды.
Напомним, ранее украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4 000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.