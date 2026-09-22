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Украинская блогерша взялась собственноручно обустраивать старый сельский дом и превращает его в необычное уютное жилье. Особое внимание она уделила кухне, которую оформила в розовых оттенках, добавив винтажные и натуральные детали.

Новое видео девушки опубликовал «Фокус», после чего пользователи Сети активно обсуждали ее необычный стиль.

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Розовые стены, дерево и бамбук

Вместо стандартного ремонта блогерша решила сделать интерьер максимально личным. Основным цветом кухни стал нежный розовый, повторяющийся в разных элементах помещения.

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Часть мебели хозяйка решила не покупать, а сделать самостоятельно. Для кухонной полки она использовала деревянные доски: отшлифовала их, выкрасила в розовый цвет и дополнила бамбуковыми деталями.

Такое сочетание сделало интерьер менее монотонным — розовый цвет контрастирует с натуральной текстурой дерева и бамбука.

Винтажная кофеварка и мелочи создают атмосферу

Отдельное внимание блогерша уделила деталям. На кухне появились винтажная кофеварка, декоративные емкости для продуктов, аксессуары с разными принтами и другие элементы декора. Даже мойку она подбирала с учетом общей цветовой палитры помещения.

В то же время хозяйка отмечает, что для нее важна не только красота. Кухня должна оставаться практичной, а все необходимые вещи — быть под рукой.

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«Я просто обожаю декорировать свою кухню. На самом деле это не только декор, но и организованность и удобство. Люблю, когда все под руками», — объяснила блогерша.

«Барби-кухня удалась на все 100%»: реакция украинцев

Необычный дизайн пришелся по душе далеко не только самой хозяйке. Подписчики активно обсуждали результат в комментариях.

Некоторые в шутку сравнивали блогершу с принцессой из-за большого количества розового цвета. Другие назвали кухню «Барби-кухней» и отмечали, что она напоминает уголок для релакса.

«Розовая фея, класс!!! Все сделано своими руками, это супер», — написала одна из пользовательниц.

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Другая назвала увиденное «дофаминовым» и предположила, что стиль напоминает французский Прованс.

«Барби-кухня удалась на все 100%, скорее, не кухня, а действительно уголок релакса, как на картинках», — добавила она.

Напомним, украинец купил старый дом в Карпатах и превратил его в жилище мечты.

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