- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 741
- Время на прочтение
- 1 мин
"Они заключат соглашение": Трамп сделал неоднозначное заявление о возвращении украинских территорий
Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов, сможет ли Украина вернуть всю территорию, которую оккупировала Россия.
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов, сможет ли Украина вернуть все оккупированные Россией территории.
Во время совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп лишь намекнул, что стороны «заключат соглашение», содержание которого он не желает раскрывать.
Журналисты напомнили Трампу о его прошлогоднем заявлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он утверждал, что Украина способна вернуть все свои земли, и спросили, придерживается ли он этой точки зрения по-прежнему.
«Думаю, они заключат соглашение (Украина и Россия — прим. ред.). Я не хочу говорить, что это за соглашение», — заявил лидер США, не дав четкого ответа по поводу возвращения территорий.
Ранее Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном воздействии на РФ.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.