"Они заключат соглашение": Трамп сделал неоднозначное заявление о возвращении украинских территорий

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов, сможет ли Украина вернуть все оккупированные Россией территории.

Во время совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп лишь намекнул, что стороны «заключат соглашение», содержание которого он не желает раскрывать.

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Журналисты напомнили Трампу о его прошлогоднем заявлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он утверждал, что Украина способна вернуть все свои земли, и спросили, придерживается ли он этой точки зрения по-прежнему.

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«Думаю, они заключат соглашение (Украина и Россия — прим. ред.). Я не хочу говорить, что это за соглашение», — заявил лидер США, не дав четкого ответа по поводу возвращения территорий.

Ранее Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном воздействии на РФ.

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