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Производство ракет Patriot в Украине: что сказал Трамп Зеленскому
Трамп похвалил потенциал Украины, но не дал четкого ответа по лицензиям на Patriot.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, почему Украина до сих пор не получила лицензию на производство ракет Patriot.
Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет Patriot.
«Да, действительно. Мы говорили об этом и будем говорить сейчас. [У Украины] очень сильное производство, полное потенциала, очень компетентные люди», — сказал президент США, и резко завершил разговор с журналистами.
Напомним, что в июле во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.
10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию.