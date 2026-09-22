Производство ракет Patriot в Украине: что сказал Трамп Зеленскому

Уклончивый ответ и внезапный финал брифинга: Трамп прокомментировал передачу лицензий на Patrot / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, почему Украина до сих пор не получила лицензию на производство ракет Patriot.

Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет Patriot.

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«Да, действительно. Мы говорили об этом и будем говорить сейчас. [У Украины] очень сильное производство, полное потенциала, очень компетентные люди», — сказал президент США, и резко завершил разговор с журналистами.

Напомним, что в июле во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.

10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию.

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