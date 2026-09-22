Виробництво ракет Patriot в Україні: що сказав Трамп Зеленському

Ухильна відповідь та раптовий фінал брифінгу: Трамп прокоментував передачу ліцензій на Patriot / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чому Україна досі не отримала ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Про це глава Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Трамп ухильно зявив, що обговорить на зустрічі із Зеленським постачання Україні ракет Patriot.

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«Так, дійсно. Ми говорили про це, і говоритимемо зараз. [У України] дуже сильне виробництво, сповнене потенціалу, дуже компетентні люди», — сказав президент США, і різко завершив розмову з журналістами.

Нагадаємо, що у липні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.

10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання з приводу витоку технологій до Росії.

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