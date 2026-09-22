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Виробництво ракет Patriot в Україні: що сказав Трамп Зеленському
Трамп похвалив потенціал України, але не дав чіткої відповіді щодо ліцензій на Patriot.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів, чому Україна досі не отримала ліцензії на виробництво ракет Patriot.
Про це глава Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Трамп ухильно зявив, що обговорить на зустрічі із Зеленським постачання Україні ракет Patriot.
«Так, дійсно. Ми говорили про це, і говоритимемо зараз. [У України] дуже сильне виробництво, сповнене потенціалу, дуже компетентні люди», — сказав президент США, і різко завершив розмову з журналістами.
Нагадаємо, що у липні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.
10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання з приводу витоку технологій до Росії.