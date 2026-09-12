ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Зеленський назвав, скільки потрібно ракет для Patriot на зиму

Україна потребує 120 ракет для систем Patriot, щоб успішно пройти зимовий період і захиститися від російських балістичних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, а Україні треба 120 таких ракет для відбиття атак у холодний період.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю DW.

«Росія наразі виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Тож, згідно з правилами НАТО, якщо ви хочете знищити 140 цілей, вам потрібне співвідношення 1 до 2 — тобто 280 ракет», — сказав Зеленський.

«Ви ніколи не матимете 280 ракет на місяць, та й, відверто кажучи, навіть отримати 100 ракет на місяць — це величезний виклик. Саме цього я й прагну. Я хочу мати 100–120 ракет на ці складні місяці, особливо на холодний період», — додав він.

Водночас Зеленський закликав європейських союзників Києва надати більше підтримки:

«Вони повинні надати якомога більше. За всієї поваги до них, вони мають передати це українцям, щоб врятувати їхні життя».

Запаси балістики у Росії — що відомо

Раніше аналітики повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак на Україну. Таким чином Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

За даними ГУР, станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для комплексу «Іскандер-М», виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

Орієнтовний запас ракет РМ-48У для комплексів С-400 оцінюється у 400 одиниць. Також у РФ є понад 600 ракет «Онікс», понад 450 «Калібрів», понад 120 «Цирконів» та до 100 ракет Х-101.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie