Зеленський назвав, скільки потрібно ракет для Patriot на зиму

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, а Україні треба 120 таких ракет для відбиття атак у холодний період.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю DW.

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«Росія наразі виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Тож, згідно з правилами НАТО, якщо ви хочете знищити 140 цілей, вам потрібне співвідношення 1 до 2 — тобто 280 ракет», — сказав Зеленський.

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«Ви ніколи не матимете 280 ракет на місяць, та й, відверто кажучи, навіть отримати 100 ракет на місяць — це величезний виклик. Саме цього я й прагну. Я хочу мати 100–120 ракет на ці складні місяці, особливо на холодний період», — додав він.

Водночас Зеленський закликав європейських союзників Києва надати більше підтримки:

«Вони повинні надати якомога більше. За всієї поваги до них, вони мають передати це українцям, щоб врятувати їхні життя».

Запаси балістики у Росії — що відомо

Раніше аналітики повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак на Україну. Таким чином Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

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За даними ГУР, станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для комплексу «Іскандер-М», виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

Орієнтовний запас ракет РМ-48У для комплексів С-400 оцінюється у 400 одиниць. Також у РФ є понад 600 ракет «Онікс», понад 450 «Калібрів», понад 120 «Цирконів» та до 100 ракет Х-101.

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