Обычного "прости" мало: поведение во время ссоры выдает настоящий уровень эмоционального интеллекта

Люди с высоким эмоциональным интеллектом не ограничиваются одним словом «извини», когда признают свою вину / © Фото из открытых источников

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Эмоциональный интеллект обычно связывают с умением понимать свои эмоции, контролировать реакции и сопереживать другим. Но не менее важно может быть отношение к собственным ошибкам: способен ли человек признать свою ответственность, разобраться в причинах своего поведения и сделать выводы.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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После ссоры или неприятного разговора мы не всегда сразу осознаем, что сказали что-нибудь несправедливое или оскорбительное. Иногда нужно время, чтобы понять свою роль в конфликте и увидеть ситуацию не только со своей стороны.

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Не оправдывайте ошибку обстоятельствами

Когда человек понимает, что обидел кого-то, естественным желанием можно объяснить, почему это произошло. Она была утомлена, перегружена работой, находилась под влиянием другого конфликта или просто не смогла справиться с напряжением.

Такие обстоятельства могут объяснять поведение. Но они не упраздняют ее последствий.

Есть разница между фразой, помогающей другому человеку понять контекст, и попыткой использовать этот контекст как оправдание. Если после признания своей вины сразу начинается перечень того, кто именно довел вас до такого состояния, внимание незаметно перемещается из причиненного оскорбления в ваше оправдание.

Важно также конкретно назвать свою ошибку. Общего сожаления по причине неприятной ситуации может быть недостаточно: человек может так и не понять, что именно вы осознали.

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Способность увидеть собственную роль в конфликте важнее формального извинения без понимания того, что именно повлекло боль другому человеку. В то же время, ответственность не означает, что нужно обвинять себя абсолютно во всем. В конфликте могут ошибаться обе стороны, поэтому эмоциональная зрелость предполагает способность отделить свою ответственность от чужой.

Попытайтесь понять, почему так отреагировали

После того как ошибка признана, следует разобраться, что именно к ней привело. Фраза типа «я просто был злой» не всегда объясняет, почему именно определенные слова или действия вызвали такую реакцию.

Иногда за резким ответом стоит ощущение, что подвергли сомнению вашу компетентность. В другой ситуации причиной может быть оскорбление, нежелание уступать или давний конфликт, неожиданно повлиявший на новый разговор.

Такой самоанализ не всегда приятен. Можно обнаружить, что собственная гордость оказалась важнее чувства другого человека или что из-за собственных проблем вы просто перестали его слышать.

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Но постоянное самообвинение тоже не помогает. Смысл самоанализа не в том, чтобы подольше стыдиться своего поступка, а в том, чтобы понять конкретную закономерность и заметить ее в следующий раз.

К примеру, если вы осознали, что во время критики автоматически начинаете защищаться и переходите в атаку, это уже дает возможность изменить реакцию. В следующий раз можно хотя бы заметить этот момент до того, как он перерастет в очередную ссору.

Важно увидеть ситуацию глазами другого человека

Собственные переживания мы знаем конкретно: нам понятно, как мы утомились, что желали сказать и почему были раздражены. Другой человек видел только наши слова, тон и поведение.

Поэтому один и тот же разговор может выглядеть совершенно разным для его участников. То, что вам показалось короткой эмоциональной репликой, собеседник мог воспринять как наиболее оскорбительную часть всей ситуации.

Поэтому важно не только догадываться о его чувствах, но и дать возможность рассказать о них. Смог ли он договорить? Почувствовал, что его услышали? Как прозвучали ваши слова с его стороны?

Выслушать другого человека не значит автоматически согласиться с каждой его оценкой ситуации. Можно по-разному видеть детали конфликта, но в то же время понять, что определенные слова или действия действительно причинили боль.

Именно здесь может проявляться важная черта эмоциональной зрелости — способность слушать не для того, чтобы подготовить ответ, а для того, чтобы понять переживание собеседника.

Извинение должно подтверждаться поведением

Иногда после конфликта достаточно откровенного разговора, признания ответственности и прощения. Но если одна и та же ситуация повторяется снова и снова, одних слов становится недостаточно.

Как показало исследование, опубликованное в Nature, поведение людей в рабочих отношениях может оказывать существенное влияние на то, остаются ли они в организации. В межличностных отношениях принцип схож: доверие формируют не только слова, но и повторяющиеся действия.

Если человек постоянно не выполняет обещаний, важным доказательством перемен становится его надежность в следующих ситуациях. Если он раньше игнорировал близкого человека, значение имеет не красивый жест, а реальная готовность слушать и учитывать его потребности.

К тому же не стоит ожидать, что после прощения другой человек сразу забудет о случившемся. Извинившийся может почувствовать облегчение уже после разговора, тогда как другой стороне может понадобиться больше времени.

Эмоциональная зрелость проявляется не в безошибочности

Высокий эмоциональный интеллект не означает, что человек никогда не злится, не оскорбляет других и всегда ведет себя идеально. Ошибки и сложные эмоции являются частью человеческих отношений.

Более важной может быть способность заметить собственную ошибку, не скрываться за оправданиями, понять причины своей реакции и услышать человека, которому причинили боль.

И, наконец, изменить что-то в поведении. Ведь настоящая разница часто видна не во время самой ссоры и даже не в момент прощения, а во время следующего сложного разговора, когда появляется возможность отреагировать уже по-другому.

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