Трамп сделал заявление об ударах Украины по НПЗ России: что его беспокоит

Дональд Трамп / © Associated Press

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Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным объектам существенно повредили РФ, однако привели к ощутимому удорожанию дизельного топлива.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время состоявшейся на полях Генеральной ассамблеи ООН совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Отвечая на вопросы журналистов об эффективности атак на российские НПЗ, президент США Дональд Трамп подтвердил серьезный ущерб РФ. В то же время он отметил побочные экономические последствия для рынка горючего.

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«Это также серьезно отразилось на дизельном топливе — оно довольно существенно выросло, но мы еще поговорим об этом. Но по России это, безусловно, ударило очень серьезно», — заявил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где вечером 22 сентября встретился с Дональдом Трампом. Лидеры обсудят безопасность, усиление ПВО и возможное энергетическое перемирие.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 сентября беспилотники атаковали Самарскую область РФ, из-за чего вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. В Генштабе ВСУ подтвердили попадание по Куйбышевскому НПЗ, а также накануне — по объекту «Башнефть-УНПЗ».

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