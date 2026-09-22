Каблуки придумали не для женщин: настоящая история самой неудобной модной обуви

Мужская обувь 17 века. Музей обуви Бата в Торонто. / © Фото из открытых источников

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Сегодня шпильки и высокие каблуки воспринимаются как один из самых известных символов женственности. Они меняют осанку и походку, визуально удлиняют ноги, но в то же время могут вызывать боль и травмы — и исторически эту обувь вообще не создавали специально для женщин.

Об этом рассказывает Popular Science.

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Все началось не с моды, а с лошадей

Первые каблуки, вероятно, появились в Западной Азии задолго до того, как попали в европейскую моду. Их конструкция имела вполне практическое предназначение: выступ под пяткой помогало ноге всадника удерживаться в стремени и не проскальзывать слишком далеко вперед.

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Именно поэтому ранние высокие каблуки были связаны прежде всего с мужчинами и верховой ездой. Особенно важны они стали для всадников, которые должны были уверенно держаться на коне во время использования оружия.

Как объясняет музей обуви Бата в Торонто, каблуки не были европейским изобретением: в Западной Азии обувь с ними использовали на сотни лет раньше, а в Западную Европу такая конструкция попала примерно в начале XVII века. В музее хранятся, в частности, персидские мужские сапоги XVII века, где каблуки напрямую связаны с верховой ездой.

То есть первая важная функция каблука была очень далека от современного представления о женском образе. Он должен был помогать всаднику, а не делать ноги длиннее или подчеркивать силуэт.

Как мужские сапоги стали модой

В начале XVII века европейские мужчины стали перенимать элементы персидской культуры и моды. Высокий каблук постепенно перестал быть исключительно деталью для верховой езды и превратился в признак модной мужской обуви.

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Некоторое время чем выше и заметнее был каблук, тем отчетливее он демонстрировал статус своего владельца. Такая обувь была неудобной для длительной ходьбы, но именно это частично и подчеркивало ее назначение: она была не столько практичной, сколько демонстративной.

Мужские каблуки при этом отличались от современных женских шпилек. Они обычно были широкими, крепкими и устойчивыми, тогда как женские модели постепенно становились более узкими и более высокими.

Интересно, что красный каблук стал элементом аристократического стиля. В коллекции Метрополитен-музея есть мужская обувь XVIII века с красным каблуком — мода, происходившая от французского придворного стиля XVII века.

Британские мужские ботинки 18 века. Коллекция Метрополитен-музея. / © Фото из открытых источников

Когда каблуки перешли к женской моде

В XVII веке начался интересный процесс: женщины все активнее заимствовали элементы мужской одежды. Вместе с ними в женский гардероб пришли и каблуки.

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Но мужская и женская мода довольно быстро разошлась. Мужской каблук оставался широким и функциональным, тогда как женский становился более тонким, высоким и декоративным.

Причина была не только в желании прибавить рост. Маленькая стопа постепенно стала частью женского идеала красоты, а каблук позволял приподнять стопу под юбкой так, чтобы из-под края платья выглядывала лишь миниатюрная часть обуви.

В итоге каблук начал выполнять уже совсем другую роль. Он не просто менял положение стопы — он менял то, как выглядела вся фигура.

Мужчины от каблука отказались

К концу XVIII века высокие каблуки почти исчезли из повседневного мужского гардероба. Исключением осталась обувь, связанная с верховой ездой, где каблук сохранял практическую функцию.

В женской моде, напротив, каблуки продолжали развиваться. Впоследствии они настолько прочно закрепились как признак женственности, что практичная обувь без каблука начала восприниматься как менее элегантная.

Но и здесь мода совершила очередной поворот. В 1940–1950-х годах популярными стали балетки и другая обувь на низком ходу, связанная с образом молодости. В 1960-х эта тенденция усилилась благодаря коротким юбкам и моде на более молодежный силуэт.

Высокие каблуки снова стали ассоциироваться не просто с элегантностью, а со взрослой сексуальностью и женской привлекательностью.

Каблуки снова вернулись к мужской моде

История, однако, не закончилась окончательным разделением обуви на мужскую и женскую. В 1970-х годах высокие каблуки вновь появились в мужской моде — прежде всего в виде платформ, ставших частью диско-культуры.

Позже каблуки остались в мужских ботинках, в том числе ковбойских и байкерских. Просто современная культура уже не всегда воспринимает их именно как высокие каблуки, поскольку они широкие и функционально встроены в конструкцию ботинка.

В XXI веке дизайнеры начали еще активнее играть с этим гендерной гранью. Высокие тонкие каблуки появлялись и в мужских коллекциях, а кроссовки и другая обувь, которая когда-то ассоциировалась преимущественно с мужским гардеробом, давно стала универсальной.

В результате обувь, которая сегодня кажется одним из самых очевидных символов женской моды, имеет историю, начавшуюся совсем в другом месте — среди мужчин-всадников и военной элиты Западной Азии.

И, пожалуй, самое интересное здесь то, что каблуки никогда не были чисто женским изобретением. Их путь от стремени к подиуму — это еще один пример того, как мода способна полностью изменить значение вещи, оставив неизменной только ее форму.

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